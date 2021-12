La Mancomunidad del Condado afronta el 2022 con nuevos proyectos por valor de más de 3 millones de euros

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha conseguido captar más de 3 millones de euros para la implementación de 9 proyectos de distintos ámbitos. Por un lado, el de la formación y empleo, para el que ha conseguido un Taller de Empleo de Gestión Administrativa para jóvenes menores de 30 que se desarrollará en Chucena y, de forma provisional, seis cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE). Estos cursos son de distintas temáticas y se realizarán en distintos municipios de la comarca: Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, Confección y publicación de páginas web, Gestión integrada de recursos humanos, Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos y Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.

Asimismo, la entidad condal ofrecerá, a partir del 8 de enero, cursos a través del Aula Mentor, un programa de formación online del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se trata de un catálogo de cursos de formación no reglada dirigido a personas mayores de 18 años. Se cuenta con más de 200 cursos que pueden consultarse a través de esta web: http://www.mancondado.com/es/aulamentor

Por otro lado, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo le ha concedido una subvención para un proyecto dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, que contempla 12 acciones con una inversión de casi 2,5 millones de euros para los términos municipales de Moguer, Palos de la Frontera y Almonte. Este proyecto “Litoral Condado Huelva” permitirá posicionar este territorio como un destino de más calidad y mayor valor añadido.

Además de estos proyectos, a través de las ayudas Leader de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) del Condado de Huelva, ADERCON, se han solicitado seis proyectos propios y dos proyectos de cooperación con otros GDR de Andalucía. Los proyectos propios contemplan acciones de promoción de los productos identitarios de la comarca, así como acciones formativas relacionadas con las nuevas tecnologías y con actividades deportivas. Por su parte, un proyecto de cooperación está dirigido a acciones para la dinamización de la juventud de las zonas rurales de Huelva y el otro a la promoción del territorio como oportunidad generadora de valor.

Por último, además de estos nuevos proyectos, la Mancomunidad seguirá gestionando otros como ya lo venía haciendo: sus tres unidades de Andalucía Orienta de Paterna d el Campo, La Palma del Condado y Moguer y su Agencia de Colocación; su Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), itinerante por once municipios de la comarca; su proyecto de cooperación internacional con la Asociación Santa Marta de ayuda a la infancia de Puerto Maldonado (Perú); su proyecto Erasmus Plus para que alumnado de Ciclo Formativo de Grado Medio realice prácticas en empresas europeas; su proyecto INTREPIDA PLUS, de cooperación transfronteriza con Portugal, dirigido a mujeres empresarias; su proyecto VALUETUR, para la valorización turística de espacios protegidos como el río Tinto; así como sus ayudas para actuaciones de adecuación funcional básica de viviendas.