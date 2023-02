Lourdes Aso Torralba, ganadora del XXV concurso de Cartas de Amor ‘Villa de San Juan del Puerto’

Como cada 14 de febrero el Ayuntamiento de San Juan del Puerto hace un paréntesis en el quehacer diario, para centrarse por unos momentos en uno de los sentimientos más importantes que mueven el mundo: el amor. Y lo hace, con la entrega de premios del concurso epistolar más veterano de la provincia onubense y reconociendo a las parejas del municipio que contrajeron matrimonio hace media centuria y siguen compartiendo la vida juntas en la localidad.

El acto se ha celebrado esta edición en el Teatro Municipal Juan Alonso de Guzmán y ha estado presidido por la alcaldesa, Rocío Cárdenas y por los concejales de Cultura y Mayores Juan Martínez y Mariló Camacho, respectivamente.

En la primera parte del acto, se dio lectura al acta del jurado correspondiente al XXV Concurso de Cartas de Amor ‘Villa de San Juan del Puerto’. La organización convocó el pasado enero dos premios valorados en 500 euros cada uno: la mejor carta local y la no local. El primero de ellos ha quedado desierto al no haber superado el número mínimo de cartas exigido. El concejal de Cultura explicó que todas las que participaron en esta modalidad local, fueron incluidas con el resto, resultando ganadora la titulada “Votos Matrimoniales” de Lourdes Aso Torralba de Jaca, Huesca.

La misiva, que fue valorada por un jurado conformado por profesores del IES Diego Rodríguez de Estrada, representante de la Biblioteca Municipal y un escritor local, fue leída públicamente y su autora fue telefoneada por la primera edil anunciándole el premio. El público le respondió con un sonoro aplauso.

Acto seguido, ya en la segunda parte del acto, la más entrañable, ha tenido lugar el reconocimiento por parte del consistorio a las veinte parejas que alcanzan en este 2023 sus bodas de oro, que contrajeron matrimonio hace medio siglo también en el municipio. El consistorio las obsequió con un pergamino y un ramo de flores por sus ‘50 años de amor’. El cantaor local José Martínez puso el broche con un par de fandangos a todos los homenajeados. Enhorabuena.

Carta ganadora:

‘VOTOS MATRIMONIALES’. PSEUDÓNIMO: BASTÓN

Querida mía:

Voy a precisar mil y una vidas para poder decirte lo mucho que te quiero. Desde que te conocí, hará ya casi cincuenta primaveras, has sido mi luz y mi guía. Mi esperanza. Mi bastón en el que he podido apoyarme con confianza cada vez que te he necesitado. Recuerdo todavía como si fuera ahora nuestros votos matrimoniales. Lo de prometo honrarte todos los días de mi vida. Lo de en los buenos y en los malos momentos. Lo de juro serte fiel. Pero sobre todo lo de en la salud como la enfermedad y en la felicidad y la tristeza. Lo digo, querida mía, porque a punto de celebrar nuestras bodas de oro, van a preguntarnos por el secreto tan bien guardado que nos ha permitido seguir queriéndonos tanto. Por cómo hemos hecho para que no se agotara el amor. Nos consideran una especie en extinción, y , créeme si te digo que aunque a veces has sido cascarrabias, también así te he querido. Hemos sido y somos como esas dos piezas de un puzle que sólo pueden encajar en una posición y resultaría imposible intentar armarlas de cualquier otra manera. Nos complementamos sin hablar, con el silencio que expresa, las miradas que enamoran, los gestos tiernos que derriten, la camaradería que rompe cualquier soledad y el roce que ha limado todas las asperezas. Ahora si cabe somos diamantes en bruto. Hemos templado las palabras y ya no jugamos por intentar tener la razón. Somos uno. Juntos de la mano recibiremos a los amigos que se preguntarán una vez más por este extraño misterio que cada día nos enamora más. Solo puedo decir que no te cambiaría por nada del mundo y ruego a Dios que nos permita partir juntos, porque sin ti, me moriré de pena, tanto es el amor que te tengo.

Te quiere TU ESPOSO