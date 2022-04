Loles López: "La Junta ha invertido 164 millones de euros en obras hidráulicas en esta legislatura"

En una visita a la cooperativa SAT Condado de Huelva, en Rociana del Condado, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, puso en valor la inversión del Gobierno de Juanma Moreno en esta legislatura en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Huelva que asciende a 164 millones de euros en estos tres años y son de enorme importancia para la agricultura de la provincia, “un trabajo, el de los agricultores onubenses, que reconocemos frente a esos partidos que les falta el respeto y los llaman esclavistas”.

“Ahora que gobernamos la Junta de Andalucía se puede hablar de infraestructuras hidráulicas para la provincia de Huelva, que es fundamental para la agricultura, un compromiso del Gobierno de Juanma Moreno frente a la ausencia del Gobierno de Sánchez”, como ocurre igualmente con otras medidas como bajadas impuestos, decreto de sequía y ayudas a sectores productivos. “En el PP estamos dispuestos a darlo todo por esta tierra; otros, sólo por su partido”.

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, contrapuso el compromiso de su formación “de trabajar permanentemente por los ciudadanos para mejorar sus vidas” con el modelo socialista, asegurando que desde que Espadas Cejas está al frente del PSOE en Andalucía “no ha ofrecido ni una sola propuesta para esta tierra” porque “Espadas Cejas aporta a Andalucía lo mismo que Pedro Sánchez a la economía de España, irresponsabilidad, ausencia de medidas y muchas falacias”.

Por ello, pidió al PSOE que “recapacite” para que “vuelva a ser un partido útil a los andaluces y los españoles” en lugar de seguir siendo “el partido que deteriora la calidad de vida de las familias”. Al respecto, López reprochó que el Gobierno de Sánchez actúe nuevamente desde “el ordeno y mando” y con “unilaterialidad” imponiendo un decreto “que nace muerto y no da soluciones” a los problemas que está

sufriendo el país, que viene de afrontar una crisis económica y social tras la pandemia y un aumento de la inflación desde hace un año, que se están viendo ahora agravados por la situación generada por la invasión de Ucrania.

López destacó la “responsabilidad” de los populares por la reunión mantenida por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, “para hacerles propuestas claras que pasan por una bajada de impuestos, al igual que están haciendo los países europeos de nuestro entorno”, algo que

“lamentablemente” no aceptó Sánchez. Por ello, la secretaria general advirtió de que “si la economía no funciona, no se puede hablar de empleo ni de servicios”, ya que ésta es “un piular fundamental para la vida de las personas” en la que debería trabajar el Gobierno de Sánchez como hace el PP, “ya sea desde el gobierno o desde la oposición”.

Así, aseguró que “al final tendrá que venir el PP nuevamente a sacarnos de la ruina en las que nos dejan los gobiernos socialistas”.