Llaves y acceso gratis al gimnasio

"Policías locales utilizan gratuitamente instalaciones deportivas municipales cuando lo deseen ¿pueden hacerlo?". Así reza el titular de una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en una queja dirigida al Ayuntamiento de Chucena. Y es que la causa de este pronunciamiento, publicado el pasado 23 de julio, llega tras un escrito remitido por un ciudadano que denunciaba ante el Consistorio que al parecer "un funcionario de la Policía Local, por dicha condición, tiene autorizada de forma gratuita el uso de dichas instalaciones en el horario que desee incluso en horarios en el que las instalaciones están cerradas". La única respuesta recibida al respecto, de forma verbal, fue la indicación de que "ese privilegio lo tiene solamente el policía local del pueblo por su condición de agente de autoridad".

Bajo este antecedente, la institución del Defensor del Pueblo Andaluz acordó admitir a trámite la referida queja y, según se refleja en la propia página web, solicitar la evacuación de informe al Ayuntamiento de Chucena. Seguidamente, el Consistorio onubense para defender esta premisa se remitió a un documento, con fecha de 11 de octubre de 2016, en el que se autorizaba a los agentes de la Policía Local a la utilización de las instalaciones deportivas con los requisitos de "ejercer la utilización sin interferir con otros usuarios en el uso de las instalaciones debiendo evitar la coincidencia con el horario establecido, en este caso por el arrendatario del gimnasio, por lo que para ellos tendrán acceso en horas libres". De esta manera "poseerán llave de entrada de las instalaciones" y a su vez, aunque la titularidad es municipal, el arrendatario de las mismas "no tendrá responsabilidad con respecto al uso que hagan en horas libres los agentes cumpliendo lo establecido". Al partir de varias consideraciones, el Defensor del Pueblo Andaluz, señala que "no podemos calificar sino como irregular la autorización dada a los miembros de la Policía Local para el uso gratuito de las instalaciones municipales por su condición de agentes de la autoridad". Y es que, por ejemplo, esta institución no encuentra justificación ni cree que sea posible el autorizar el uso fuera del horario establecido, "ni que nadie disponga a su libre albedrío de las llaves de acceso" ya que "aunque se trata de miembros de la Policía Local se supone que acceden a las instalaciones cuando no están de servicio".

El Ayuntamiento señala que va a estudiar la resolución en busca de soluciones

Tras un análisis técnico y legislativo, que se puede consultar en la web del Defensor del Pueblo Andaluz, la institución señala que la autorización otorgada por el Consistorio a los policías "afecta a los derechos de la persona que tiene cedido en régimen de alquiler las instalaciones, al autorizar no solo el uso de las instalaciones fuera del horario de apertura, sino que para tal fin se hace entrega de las llaves de acceso al mismo". El Defensor entiende que la solución pasa por la regulación de los beneficios en general que se decidan adoptar, en los que se incluyan a los agentes en particular, en la Ordenanza Fiscal reguladora de Precio Público. De esta forma, los agentes harían uso de las instalaciones cuando no estén de servicio y dentro del horario habilitado para el resto de vecinos, por lo que no sería necesario que dispusieran de llaves de acceso. Asimismo, en la resolución recomienda que se valore la posibilidad de ampliar, "bajo un principio de equidad", los beneficios que se decidan adoptar en una modificación de la Ordenanza, para otros colectivos.

La alcaldesa de Chucena, Encarni Castellano, señaló a Huelva Información que sólo hay un agente que utiliza las instalaciones y que van a estudiar la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz en busca de vías para una solución al respecto.