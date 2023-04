Limón defiende estudiar "caso a caso" la situación de los afectados por la regulación de regadíos en Doñana

La secretaria general del PSOE en Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, defiende que se estudie "caso a caso" la situación de los agricultores afectados por la regulación de regadíos de Doñana que aprobó el Parlamento de Andalucía este miércoles. La socialista rechaza el clima de enfrentamientos suscitado alrededor de la propuesta de regulación de centenares de hectáreas que quedaron fuera del Plan de la Fresa de 2014. Los agricultores defienden que hay parcelas de regadíos acreditadas que no fueron registradas como tal, quedando en el limbo.

La proposición de ley defendida por el PP y Vox plantea la regulación de esos terrenos, lo cual ha provocado el rechazo del Gobierno, Bruselas, la comunidad científica y ecologista por considerar que supondría una sobrecarga para los recursos hídricos del Parque Nacional. "El PSOE siempre ha defendido que Doñana no se toca. No se puede hacer nada en su entorno que no tenga el acuerdo y consenso de todas las administraciones", defiende María Eugenia Limón.

Por ello, la secretaria provincial de los socialistas propone que "se estudie caso a caso, que se regularice aquellos que sean preciso siempre por acuerdo sin poner en peligro la imagen de la provincia". El enfrentamiento generado por la proposición de ley "pone en peligro toda la agricultura de Huelva. No se puede tomar ninguna decisión sin tener en cuenta a la comunidad científica e internacional".

Limón critica la actuación del Gobierno del PP porque "hacer las cosas así es malo para Huelva". Pide "diálogo", que el Gobierno y la Junta "se sienten". Al presidente Juanma Moreno le reclama que "deje a un lado la soberbia de mayoría absoluta. Debe resolver los problemas con diálogo, ese del que tanto presume y no ejecuta. Está incendiando un territorio que vive de la agricultura".