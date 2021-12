Lepe comenzará el asfaltado de cinco calles a partir del lunes

reposición del firme asfáltico en las calles De los Olivos, San Silvestre, Santa Bárbara de Casa, Fuenteheridos y Linares de la Sierra. La obra se desarrollará de manera progresiva y se irán cortando al tráfico las vías en la medida que vaya avanzando la obra. El Ayuntamiento de Lepe comenzará a partir del lunes 20 las obras deDe los Olivos, San Silvestre, Santa Bárbara de Casa, Fuenteheridos y Linares de la Sierra. La obra se desarrollará de manera progresiva y se irán cortando al tráfico las vías en la medida que vaya avanzando la obra.

La Policía Local de Lepe informa de los cortes provisionales con motivo de las obras, que se ejecutarán por tramos y pide a la población que esté atenta a la señalización provisional. A primera hora de la mañana del próximo lunes 20 de diciembre se procederá a la reposición del firme de las calles De los Olivos (tramo c/Pinta - c/San Silvestre); San Silvestre (tramo c/ Príncipe de Asturias - c/ Daoiz); Santa Bárbara de Casa (tramo vía verde y c/ Río Segre); Fuenteheridos (tramo c/ Santa Bárbara de Casa y c/ Nerva) y Linares de la Sierra (tramo c/ Santa Bárbara de Casa- C/ Encinasola).

Desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Lepe se informa que las citadas obras de reposición del firme asfáltico han sido adjudicadas a la empresa MEBI "Mezclas y Bituminosos, S.L." y que se ejecutarán durante la próxima semana. Estos trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en las calles del municipio vienen a continuar los ya ejecutados el pasado verano en la calle César Barrios y Avenida de Huelva.