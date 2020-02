La Junta deja claro su compromiso para impulsar el proyecto CEUS

El proyecto de aviones no tripulados conocido como CEUS continúa en el foco de atención después de conocer que las obras –de este proyecto anclado durante años en el inmovilismo– deben iniciarse antes del mes de octubre para que no caduque la Declaración de Impacto Ambiental, que se expidió en 2014, según informó este periódico estos días atrás. Cierto es que todavía quedan pasos por dar para ver más luz a un proyecto que desde diferentes entidades de la provincia ven como necesario y vital. Y fue de manera clara y contundente el apoyo que hizo ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que el proyecto vaya viento en popa con la colaboración de la administración que dirige. En declaraciones a Huelva Información, Moreno aseguró que “hay un compromiso para evidentemente facilitar” el proyecto CEUS. No quedó ahí la cosa sino que expresó que los proyectos que sean de interés y de interés estratégico “siempre intentamos no limitarlos, facilitarlos y, en definitiva, ser un colaborador”.

Así, la Junta de Andalucía muestra su firme compromiso para que el proyecto CEUS sea una realidad en la provincia de Huelva. Antes, el Consejo de Gobierno de la administración andaluza debe aprobar toda la tramitación que se ha culminado por parte de la Delegación Provincial de Ordenación del Territorio en Huelva. El responsable de este órgano, Álvaro Burgos, ya confirmó a este periódico el pasado jueves que “toda la documentación se encuentra ya en poder de la Consejería”. Además, estimó que la aprobación podría ser efectiva este mismo martes.

Tras este paso el siguiente sería que se licitasen las obras para que comiencen antes del citado mes de octubre, fecha tope para no tener que empezar todo el proceso desde la casilla de salida, un hecho que sería prácticamente determinante en una futura continuidad del proyecto. De ir todo sobre la seda, el CEUS traería hasta el territorio onubense un amplio abanico de actividades entre las que se encuentran estrategias para el sector aeroespacial andaluz y el desarrollo en el ámbito forestal como la detección temprana, supervisión y extinción, o incluso la vigilancia de fronteras, el seguimiento de emergencias o la detección de vertidos al mar, entre otras cuestiones, como ya informara este periódico.

Mientras siguen los pasos de este proyecto, el presidente de la Junta de Andalucía, visitó ayer algunas localizaciones de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Una de ellas fue el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jabugo donde mantuvo un encuentro un encuentro con su directiva. Tras una visita guiada por las instalaciones a cargo de su presidente, Guillermo García-Palacios, Juanma Moreno, definió el espacio como un “santuario de culto ibérico” en una zona que es “orgullo de la marca España”. El presidente aprovechó para destacar el papel “importantísimo” de la industria cárnica andaluza tras enumerar algunos datos como que Andalucía concentra el 10% de la producción cárnica del país, con unas 12.000 explotaciones ganaderas en las que se generan unas 700.000 toneladas de carne, de las que el cerdo representa un 42%, “lo que da idea de su potencia”. De este modo, este sector “debemos mimar, cuidar y proteger todas las administraciones”.

En esta línea, Moreno apuntó que la Junta de Andalucía es “plenamente consciente de la importancia del sector porcino ibérico en nuestra tierra y del papel importantísima que desempeñas las empresas amparadas por el propio Consejo Regulador”. De ahí que agradeció el “celo” con el que se defiende desde esta entidad la “máxima pureza y excelencia de nuestros productos cárnicos”. Asimismo, indicó que hay que hacer un esfuerzo para poner un reclamo en la vías de comunicación sobre la Denominación de Origen para “trasladar su ubicación geográfica”.

Por su parte y previamente, Guillermo García-Palacios que “tenemos la obligación de defender el jamón de Jabugo, de promocionarlo y de hacer posible que ese despoblamiento que existe en algunas zonas rurales logremos paliarlo”. Asimismo, aseguró que el Consejo Regulador se siente “muy ligado a la Junta de Andalucía, que nos ayuda económicamente” para el tema de la promoción del productos, algo “fundamental”. En otras cuestiones, el presidente señaló, que “tenemos muchos problemas con los mataderos, que cada vez se hacen menos eficientes por competencia con otras regiones”, algo que desemboca en la dificultad de encontrar mano de obra, “probablemente por la estacionalidad de este sector”. Por eso “tenemos que ayudar al sector que haya más facilidad para poder elaborar el producto”.