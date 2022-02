La Junta asegura que el vertedero de Nerva se cerrará antes de 2036

La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado que el vertedero de Nerva (Huelva) se cerrará antes del año 2036, fecha que fijó el Gobierno anterior, según ha dicho, en una de las últimas autorizaciones concedidas.

"Quien está haciendo algo por el cierre del vertedero es el Gobierno actual, ustedes no dejaron de ampliarlo y, en una de las últimas autorizaciones ambientales decían que el vertedero estaría hasta el 2036, pero le puedo asegurar que este Gobierno tiene la intención de no llegar hasta esa fecha, por supuesto que no", ha recalcado la consejera en respuesta a una pregunta del PSOE.

Durante una comparecencia ante el Parlamento para fijar el posicionamiento de la Junta sobre el Centro de Gestión de Residuos de Nerva, Crespo ha afirmado que la intención de la Junta es "rebajar esa fecha", aunque ha puntualizado que una actuación de esas características "no se puede hacer de la noche a la mañana".