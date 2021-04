La Junta niega que se haya desatendido a la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana

El delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Álvaro Burgos, ha negado rotundamente que la Junta de Andalucía haya desatendido a la Plataforma en Defensa de los Regadíos de Doñana, tal y como ha denunciado este colectivo.

“Nos hemos reunido en innumerables ocasiones y hemos atendido las reivindicaciones con detenimiento desde la llegada de este Gobierno, así que tanto en forma como en contenido hemos trabajado y seguimos trabajando para afrontar sus problemas”, ha declarado el delegado de Agricultura. “Nuestras puertas están abiertas para reunirnos con la Plataforma cada vez que lo necesiten. Ésa ha sido nuestra línea de trabajo y seguirá siéndolo, de hecho, en breve volveremos a sentarnos con ellos”, ha remarcado.

Álvaro Burgos ha recordado que tanto él como la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, han mantenido encuentros con representantes de la Plataforma “cada vez que lo han solicitado y dentro del exigente calendario de una Delegación con muchas competencias”.

El delegado territorial del ramo también ha avanzado que “en breve” el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, José Enrique Borrallo, de reciente nombramiento, se reunirá con los dirigentes de la Plataforma. “Ha tomado posesión hace poco, pero me consta que está trabajando en los asuntos que están sobre la mesa”, ha manifestado.

Burgos, por otra parte, ha destacado que “para el Gobierno de Juanma Moreno y, más concretamente para la Consejería que dirige Carmen Crespo, la agricultura es una prioridad absoluta”. “En dos años de legislatura, el sector agrícola –ha continuado- es con el que más reuniones he mantenido. Si hay un Gobierno que ha tomado medidas e iniciativas en beneficio de los agricultores del Condado, es el actual Gobierno andaluz, y lo saben las Comunidades de Regantes del territorio, tanto el Fresno, como la Comunidad de Regantes del Condado y los propios agricultores beneficiados por distintas AAU tramitadas por la Administración andaluza”.

“Es cierto –ha agregado- que queda camino por recorrer, pero no es cierto que no lo hayamos recibido ni que estemos parados, como ellos saben perfectamente”.

Por último, delegado de Agricultura ha puntualizado que “me ha llamado la atención que en la nota emitida por la Plataforma es que no hagan mención a otros problemas que tienen con el Gobierno central, ni nombren el Túnel de San Silvestre o la Presa de Alcolea, lo que me causa extrañeza, simplemente porque sin agua, no hay ‘vida agrícola’, y la garantía de que les llegue agua suficiente y de calidad depende precisamente del Gobierno Central”.