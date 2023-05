La Junta y los promotores de regadíos de Huelva ofrecen al Gobierno asumir la finalización de la presa de Alcolea

La finalización de la presa de Alcolea y la realización del Canal de Trigueros como obra complementario son esenciales para el futuro de la provincial. El caudal de agua que permitiría poner en circulación para suministro, regadío e industria cubriría todas las necesidades actuales y futuras, con un impacto en el PIB onubense superior al 10% según las estimaciones. Sin embargo lleva paralizada desde 2017 cuando la empresa adjudicataria renunció. Desde entonces no se han retomado los trabajos.

Con el fin de impulsarlos y exigir al Gobierno Central que vuelva a adjudicar las obras se han aliado la Junta de Andalucía y la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva (Coprehu). Para ello piden que se declare prioritarias estas obras y a la par trabajar para que, de forma urgente, se puedan activar las obras en el embalse.

La Consejería y Coprehu han acordado dar traslado del acuerdo alcanzado de forma inmediata al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En él se establece claramente elevar al Gobierno de España la propuesta de asumir la finalización de este proyecto hidráulico que cuenta con un convenio de financiación desde 2007 donde se establece una inversión por algo más de 160 millones deeuros a repartir entre ambos proyectos. Igualmente, la administración andaluza y los regantes manifiestan su disposición de estudiar alternativas para asumir la inversión económica siempre y cuando el Gobierno de España esté abierto a compensar este esfuerzo con otras actuaciones de interés de la comunidad andaluza.

De otra parte, durante esta reunión de trabajo, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, y el presidente de Coprehu, Juan Antonio Millán, han manifestado que también reclamarán al Gobierno central la agilización de la redacción del proyecto del Canal de Trigueros, cuyo desarrollo también es competencia de la Administración central. En el acuerdo se recuerda que la construcción de la presa de Alcolea y del Canal de Trigueros es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al tratarse de unas obras declaradas de interés del Estado. De hecho, ambas se enmarcan en el Plan hidrológico Nacional y, en el caso de la presa, también se encuentra dentro de los proyectos de la Ley del Trasvase pendientes de 2018. Y, por tanto, llevan años en la planificación hídrica estatal sin que se hayan producido avances.

La consejera, Carmen Crespo, ha mostrado “su satisfacción” por esta alianza que “busca agilizar y activar unas obras que son fundamentales para Huelva en estos momentos de dura sequía”. No obstante, “las obras de la presa de Alcolea y del Canal de Trigueros permitirían regular el río Odiel laminando las avenidas y aportar alrededor de 200 hm³ de recursos hídricos adicionales para responder a las demandas de agua de la población, las industrias y las explotaciones agrícolas de la zona”, ha explicado Crespo.

Asimismo, Carmen Crespo y Juan Antonio Millán han coincidido en la importancia de impulsar actuaciones que avancen en la recuperación de la cuenca del Odiel a través de su corrección hidrológica y forestal y de la puesta en marcha de medidas específicas para la restauración ambiental de zonas degradadas por pasivos mineros o escombreras. Al respecto, ambos órganos consideran que sería preciso estudiar la posibilidad de iniciar los trámites para la declaración de estas actuaciones como obrasde interés general del Estado porque esta vía podría facilitar su financiación a través de recursos económicos procedentes de Europa como, por ejemplo, los fondos Next Generation.

Por su parte, el presidente de esta Asociación de Promotores de Regadíos ha afirmado que se trata de un “día histórico para los usuarios de agua de Huelva y en especial para Coprehu, tras más de 25 de años de promoción de la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros”. “Una presa con una regulación anual de 160hm³, que mitigaría la actual situación de sequía y ayudaría a llevar agua a Doñana como prevé la Ley de Trasvase 10/2018”, ha apuntado Juan Antonio Millán, añadiendo que “este desbloqueo marca un antes y un después en la continuación de la presa, tras la paralización en 2017 por desavenencias entre la empresa adjudicataria y Acuaes”. Millán ha comentado también que “espera que se agilice la finalización, ya que se encuentra construida al 22%, con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente” y ha resaltado que “esta incluye medidas para la mejora de la calidad del agua; medidas que cuando la DIA fue sometida a información pública no recibió ninguna alegación respecto a la calidad, de ninguna entidad, particular o sociedad civil organizada”. “Me encuentro muy preocupado con el riesgo que puede entrañar la no finalización de esta respecto a grandes avenidas, fenómeno que con el cambio climático cada vez es más común”, ha explicado el presidente de Coprehu, quien ha lamentado que “siendo el río Odiel el más caudaloso de Huelva, puede ocurrir una tragedia”.