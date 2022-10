La Junta saluda que el Gobierno estudie alternativas para transferencias del Tinto-Odiel

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho que se "alegra mucho" de que el Ejecutivo central haya autorizado la redacción del estudio de alternativas para la transferencia de recursos desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, si bien ha remarcado que el inicio de estos estudios llega "cuatro años después" de lo previsto.

"Creo que es una buena noticia que, cuatro años después, porque estos estudios tendrían que haber comenzado en 2018, el Gobierno de España se sume a la necesidad que tiene Doñana y todo el entorno de la provincia de Huelva de aportar agua superficial", ha comentado el consejero portavoz en una entrevista en Canal Sur Televisión, después de que este pasado jueves se supiera que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), había autorizado la redacción del estudio de alternativas para la transferencia de recursos desde la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.

El consejero portavoz de la Junta ha aprovechado para señalar que "Doñana no necesita de más polémicas estériles, sino de un gran pacto para dar soluciones, por supuesto siempre con la línea roja de salvaguardar los valores ecológicos del parque nacional", según ha remachado antes de añadir que "hay que ser capaces de aportar soluciones a esos agricultores que desde hace tantos años viven en una situación de absoluta inseguridad jurídica".

"Y la solución pasa, sí o sí, por el aporte de agua superficial", según ha aseverado el consejero de Medio Ambiente, quien ha incidido en que desde la Junta lo vienen "diciendo desde hace mucho tiempo", y ahora que el Gobierno de España "se suma, bienvenido sea", ha saludado antes de apostillar que "ojalá esos estudios se realicen rápido para que las obras comiencen cuanto antes".

De igual modo, en relación a la proposición de ley sobre regadíos en el entorno de la Corona Norte de Doñana que en la pasada legislatura promovieron PP-A, Ciudadanos y Vox, y que en esta legislatura ha retomado Vox, el consejero portavoz ha opinado que esa iniciativa "no puede presentarse bajo ningún concepto desde la confrontación".

En esa línea, ha criticado que Vox la está presentando en el Parlamento "planteando una serie de ultimátum, y creo que esa no es la solución", porque "no le estamos ayudando a los agricultores de esa manera", según ha abundado para insistir en que ellos "no pueden ser el centro de una polémica que trasciende a la Unión Europea, porque su principal mercado está precisamente allí".

Frente a ello, Fernández-Pacheco ha abogado por "darnos la mano y llegar a soluciones consensuadas, con las obras del Gobierno de España, y también con una solución jurídica que pase por dar seguridad, cerrando todos los pozos ilegales que haya que cerrar y acabando con aquellos que estén fuera de la ley".