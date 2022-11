La Junta organiza en Lepe un Encuentro de Voluntariado de Protección Civil

La Delegación de la Junta en Huelva ha organizado en Lepe la 'Jornada Provincial del Voluntariado de Protección Civil en Huelva' al objeto de abordar los retos existentes en este campo y profundizar en la capacitación de las agrupaciones para favorecer su cooperación en el Sistema Local de Protección Civil.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, a lo largo de la jornada de este viernes y la del sábado, se abordarán temas como el funcionamiento de un Puesto Sanitario Avanzado en un incidente de múltiples víctimas, el control del sangrado exanguinante por primeros intervinientes, el papel del voluntario en incendios forestales, su actuación en la activación de un plan de emergencias o la búsqueda de personas desparecidas, para finalizar con un ejercicio de simulación con diferentes escenarios de intervención.

Las jornadas han sido inauguradas por la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano; el director general de Emergencias y Protección Civil de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Agustín Muñoz; y ha contado con la presencia de la directora del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), María Asunción Grávalos; y el alcalde de Lepe, Juan Manuel González.

Un total de 60 voluntarios de las distintas agrupaciones de Protección Civil de la provincia se beneficiarán de este encuentro teórico-práctico cuyas lecciones aprendidas llevarán a su vez a sus respectivos municipios. "Unas 60 personas, hombre y mujeres integrantes de las diferentes asociaciones de Protección Civil de la provincia, convivirán este viernes y sábado en este espacio para analizar y mejorar la actuación en situaciones de emergencias", ha indicado la delegada de la Junta, quien ha aprovechado para dar la bienvenida a la asociación de Villarrasa, que se estrena en este tipo de actividades, y felicitar a la de Cartaya por su total incorporación a la red.

"No podemos olvidar que estas asociaciones constituyen una red imprescindible de apoyo y respaldo ante cualquier tipo de emergencia. De ahí, la importancia que tiene que sigan creciendo en cantidad y, cómo no, en calidad", ha añadido. Asimismo, Bella Verano ha remarcado que en el Gobierno andaluz "tenemos claro la importancia de su trabajo", por ello "estamos aquí" porque "sabemos que allí donde haya un problema, una emergencia o una situación de peligro, habrá no solo uno, sino cientos de voluntarios de protección civil y de profesionales de las emergencias dispuestos a solucionarlos y hacerles la vida más fácil a sus vecinos".

Además, Verano ha ensalzado la labor solidaria, "la entrega de tiempo, talento y capacidades al servicio de los onubenses", ya que "todos nosotros sabemos que en los momentos de angustia e incertidumbre seréis una mano amiga a la que agarrarse y con la que poder luchar para superar los problemas".

Voluntariado de Protección Civil en Huelva

Huelva cuenta con más de 630 voluntarios que integran las 25 agrupaciones del voluntariado de Protección Civil que hay en la provincia. Por su parte, el director Agustín Muñoz ha recalcado el apoyo decidido del Gobierno andaluz a través de la dotación de un presupuesto de 69.223,99 euros en subvenciones para 2022 en Huelva, a través de dos líneas dirigidas a sufragar formación, uniformidad, seguros o material para realizar labores de prevención y apoyo operativo en emergencias. A esta cifra hay que sumar los 160.764,75 euros que el ejecutivo ha otorgado en los tres últimos años en ayudas para las Agrupaciones en la provincia onubense.

"Esta inyección económica demuestra con hechos la apuesta de la Junta por el tejido asociativo de la Protección Civil en nuestra comunidad", ha señalado el director que también ha explicado que desde la Consejería se sigue trabajando para que muy pronto sea una realidad el Decreto del Sistema Local de Protección Civil, "una norma que reforzará la seguridad en el municipio, así como la participación de las agrupaciones en la construcción de una Andalucía más segura y resiliente".