Juan Carlos Andújar Márquez: Magnífico arquitecto, mejor profesor y extraordinaria persona

Desde que llegué a la Universidad a dar clases de Topografía fui muy bien recibido por todos los profesores del departamento al que fui adscrito, el de Ingeniería de Diseño y Proyectos. Pero con quien sintonicé enseguida fue con Juan Carlos, ya que me ayudó, demostrando ser un buen compañero, servicial y atento.

Tanto él como su hermano José Manuel, a quien conozco bien, se han forjado desde las bases, han pasado por todos los escalafones para llegar a ser hoy los magníficos profesionales que son.

Juan Carlos nació en Huelva el 17 de febrero de 1966 en la calle Macías Belmonte del barrio de El Molino de la Vega, que se inundaba cada vez que llovía y se embarraba casi todo el invierno y que tenía unas vías de tren que lo separaban del resto de la ciudad y que él tenía que atravesar varias veces al día porque desde pequeño iba al Colegio Francés, de tan bonitos recuerdos para él y para tantos onubenses, entre ellos yo mismo, que hemos pasado por las vetustas aulas de aquel edificio que en otro tiempo fue hospital inglés, con Madame Ivonne Cazenave al frente y tan buen plantel de profesores y profesoras que estuvimos recordando como Pilar Gallango, Manolita Rodríguez, don José Jiménez y tantos otros.

Su padre era delineante proyectista de la Empresa Nacional de Celulosas, pero era tan extraordinario que cada vez que llegaba una maquinaria nueva a la fábrica, la desmontaba para croquizar las piezas individualmente y, en caso de avería, fabricarla de nuevo. Con esta visión de la profesión, Juan Carlos estudió Delineación en el Colegio Funcadia, cuyo director era mi querido amigo Juan Pino Cabeza. Después de estar cinco años y obtener su título de Maestro Industrial en esa rama, empezó a trabajar en la oficina técnica de Celulosas, donde ahorró todo lo que ganó para poder seguir sus estudios superiores.

Así, estudió posteriormente Ingeniería Técnica Industrial en la Escuela Politécnica de La Rábida, obteniendo unas notas inmejorables. Hay que decir que tuvo una gran ayuda moral por parte de la encantadora novia que tenía y con la que más tarde se casaría, Encarni Cruz, licenciada en Derecho y funcionaria de Justicia. Yo tuve el placer de asistir a su boda y compartir con ellos esos momentos de felicidad.

Obtuvo una plaza de Profesor Asociado en la Escuela de La Rábida para impartir clases de Dibujo, que ganó mientras estudiaba en Sevilla con notable esfuerzo la carrera de Arquitectura, la cual terminó y montó en Huelva su estudio, compatibilizando su trabajo con sus labores de profesor. Hay que resaltar que es muy buen profesor. Y lo sé de buena tinta porque sus alumnos también lo han sido míos en las clases que yo impartí de Topografía. Y sin duda es así porque al ser un profesor que conoce la vida profesional en la calle, esas experiencias las transmite al alumnado a la perfección.

Y es que, además de redactar proyectos de todo tipo como viviendas, naves industriales, urbanizaciones y obras civiles, ha ganado muchos premios como fueron el proyecto de remodelación de la plaza del Ayuntamiento de San Juan del Puerto o el del Paseo de la Ría de Punta Umbría, aunque este no se llegó a ejecutar. Hay que decir que estos proyectos los hizo y ganó junto a otro gran arquitecto y también amigo, Ignacio Cartes Aquino. Pero del premio del que se sienten más contentos y orgullosos es el de haber ganado el concurso nacional para la restauración de los Lugares Colombinos, todo el entorno del Monasterio de La Rábida, con sus jardines, avenidas y paseos.

Y de tal palo tal astilla, su hija Claudia, que solo tiene 19 años, ya se encuentra en Sevilla estudiando Ingeniería de Diseño y su hijo Juan Carlos, aunque muy joven aún, ya apunta buenas maneras.

Actualmente Juan Carlos desempeña el cargo de director de Infraestructuras y Sostenibilidad de la Universidad de Huelva, para el que fue propuesto por el equipo de gobierno que lidera la catedrática rectora María Antonia Peña. Además, sigue dando clases, aunque tiene reducción de ellas, pero es tan buen profesor y le gusta tanto la enseñanza, que no quiere dejar de impartirlas.

Cuando escribí sobre su compañero Ignacio hice referencia a una canción muy bonita que dice: “Yo quisiera tener un millón de amigos”. Y aunque no me gusta repetirme, en este caso tengo que decir que me siento privilegiado por tener muchos y buenos amigos. Y Juan Carlos es de los que se ha ganado a pulso estar entre los mejores.