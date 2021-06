Con decir simplemente José Pablo, todo el mundo sabía de quien hablábamos, pero los menos conocidos le llamaban el “arquitecto de la pipa” dicho siempre con mucho cariño para identificarlo y es que era característica su imagen, viéndolo bajar por el paseo de Los Naranjos del Conquero en dirección al centro de la ciudad y luego entrar en la “casa del millón” que en su día fue la vivienda del alcalde de Huelva Juan Quintero Báez y que desde hace unos años tiene su sede el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva donde él acudía cada día mientras fue Decano de esa institución, que por cierto fue el primer decano que tuvieron todos los arquitectos de Huelva, porque hasta entonces, Huelva pertenecía al Decanato de Sevilla.

José Pablo y yo teníamos una gran amistad desde hacía mucho tiempo, empezamos nuestra vida profesional el mismo año porque ambos terminamos nuestras respectivas carreras a la vez y desde siempre confiaba en mi para todos los trabajos topográficos. Hicimos muchos juntos, pero hay algunos que no se olvidan nunca, recuerdo con especial cariño cuando hicimos el levantamiento fotogramétrico de la fecha de Nueva Umbría, que desde El Rompido nos recogía una barca de remos que nos llevaba hasta la otra orilla y Manuel “el vivo” nos llevaba a hombros para no mojarnos las botas, Manuel era el guarda jurado de aquella lengua de tierra que va desde La Antilla hasta la “Punta del Gato” que sigue creciendo unos treinta metros al año.

José Pablo nos encargó ese trabajo tan bonito en el que disfrutamos mucho, porque él había sido el arquitecto elegido para hacer la propuesta de ordenación de Nueva Umbría. Y a Manuel lo he visto hace unos días y se acordaba mucho de nosotros porque fueron muchos días los que hicimos el trayecto de cruzar la ría del Piedras y pasar mucho tiempo juntos. Manuel era y es un hombre muy servicial y cariñoso.

También hicimos con José Pablo, el levantamiento topográfico de los terrenos propiedad de la Compañía minera de Riotinto, en Huelva, donde aún estaba el Hospital de los ingleses, también fue una topografía muy interesante porque aquel cabezo muy al estilo minero, se vació entero convirtiéndose en un solar donde se construyó el edificio del El Corte Inglés, además de un edificio de viviendas.

Sería innumerable nombrar todas las obras que nos dejó en Huelva y provincia, muchas de ellas de un importante valor arquitectónico, gasolineras con cubiertas espectaculares, Centros de Salud, Planes de Ordenación, Proyectos de Urbanización y edificios singulares y un Plan Parcial que destacó en su momento que fue el Plan Parcial de Ordenación de Caño Guerrero en Matalascañas, también en Punta Umbría diseñó lo que luego se llamó y hoy es conocido como el Barrio romano por estar situado junto a la zona donde tantos restos del siglo III salieron a relucir cada vez que se hacía una obra.

Él acogía en su estudio a muchos arquitectos jóvenes para que se iniciasen en esta disciplina, por su estudio pasaron algunos que hoy son grandes arquitectos, como Cesar Morales, Tita Jiménez, Alberto González Calviño y otros muchos, era solidario hasta para eso, pero él pensaba que todo el mundo era como él y a mí me mandó a varios jóvenes que también acababan mí misma carrera, ingeniero técnico en topografía para que se iniciasen conmigo, pero siempre me decía que yo era como él y que le dolían mucho los rechazos de otros compañeros, recuerdo especialmente y con mucho cariño a Cristina Borrero que hizo conmigo el proyecto fin de carrera y que vino a mi estudio enviada por él. Hicimos el levantamiento batimétrico de la laguna de aguas ácidas de la mina Almagrera que le sirvió a ella para redactar su proyecto.

José Pablo tenía muchas inquietudes y de ahí nació por su amor a Huelva crear la asociación Mesa de la Ría que posteriormente se presentó a las elecciones municipales al Ayuntamiento de la capital, siendo elegido concejal por este grupo, labor que desempeñó perfectamente en pro de nuestra ciudad, tanto es así que por la corporación municipal se propuso nombrar una calle con su nombre.

“El arquitecto de la pipa” como todavía le siguen llamando muchos, era una persona muy entrañable, cariñoso y muy buena persona, conmigo tuvo algunos detalles que no podré olvidar nunca, especialmente cuando tuve un incidente cardiaco y estuve ingresado una temporada en el Hospital Juan Ramón Jiménez, y muchas noches aparecía por allí a verme acompañado del Padre Girón, un santo que vivía en Huelva entre nosotros.

Mi amigo José Pablo me quería mucho, eso se notaba y no hace mucho me encontré a su esposa Brigitte, una mujer encantadora y me volvió a repetir lo mucho que me quería su marido. Ese cariño era mutuo y yo sentí mucho su muerte. Personas como él no se deben ir tan pronto. Era un placer trabajar con él, convivir con ese amigo bohemio de pipa en mano, enchaquetado de manera informal y con corbata, pero colocada muy floja y de lado y sus gafas encima de la frente una carpeta llena de papeles y de planos.

Recuerdo una cena que fuimos invitados en casa de unos amigos y que él era vecino, y después de comer juntos muchos amigos comunes, salió José Pablo cantando fandangos, algo que yo al menos no lo esperaba, pero me sorprendió tanto que con su voz desgarradora se me pusieron los bellos de punta, y es que los cantaba bien, pero se arrancaba a cantar solo en días muy especiales Fueron momentos inolvidables y únicos.

José Pablo, falleció el 27 de agosto de 2013 dejando mucho dolor en la ciudad de Huelva, por la que tanto lucho y desde luego todos los que lo conocimos, sin duda lo llevamos