Investigadores del Ifapa descubren que un suplemento alimenticio alivia el estrés crónico del lenguado de cultivo, sin afectar al rendimiento

Investigadores del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), pertenecientes al centro Agua del Pino, en El Rompido, han publicado en la prestigiosa revista científica Aquaculture, especializada en estudios sobre el sector de la acuicultura, un artículo donde se describe un estudio realizado por científicos de dicho centro sobre el uso de piensos enriquecidos con el aminoácido triptófano para aliviar el estrés crónico en el lenguado (Solea senegalensis) de cultivo.

El artículo, que lleva por nombre Endocrine and metabolic effects of Trp-enriched diets for attenuation of chronic stress in the Senegal sole (Solea senegalensis), demuestra la importancia del uso de este aminoácido para la alimentación de esta especie en condiciones de estrés crónico.

En palabras de la directora de dicho centro de investigación, María Luisa Cordero, se trata de un trabajo “innovador hasta la fecha”, ya que según prosigue “casi todos los estudios publicados con ésta y otras especies de peces se basaban en experiencias sobre estrés agudo y en cortos períodos de tiempo”.

Los resultados del estudio muestran que tras alimentar a lenguados con suplementos de triptófano durante dos meses en condiciones de estrés crónico por luz continua, los marcadores de estrés “disminuyen significativamente” respecto al grupo control; así como que dicho suplemento alimenticio “no afecta al crecimiento ni a la supervivencia”, por lo que su uso en instalaciones comerciales “no afectaría al rendimiento de la explotación”.

Adicionalmente, y por primera vez en este tipo de ensayos, también se ha profundizado en el metabolismo del triptófano y se han analizado las vías metabólicas de degradación del aminoácido, demostrándose que, al igual que en humanos, en el intestino de los peces “existe un importante reservorio de serotonina, hormona derivada del triptófano e involucrada en la respuesta al estrés”.

El estudio forma parte de la tesis doctoral que, bajo la dirección del doctor Marcelino Herrera está realizando Natalia Salamanca sobre el efecto de suplementos alimenticios de aminoácidos en la respuesta fisiológica al estrés en varias especies de peces, entre ellas el lenguado.

Ambos investigadores forman parte de la plantilla del Centro Ifapa Agua del Pino, y además del valor científico de los trabajos realizados, su publicación en una revista científica de “alto impacto” supone un “paso importante” en el desarrollo de las actividades para la futura obtención del doctorado.

Estas investigaciones forman parte de dos proyectos financiados por los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación –Dietaplus- y la Agencia Estatal de Investigación (Iniarta2015-00025-C03-01), y se han visto culminados con la publicación de este artículo, en el que, además de los investigadores del Ifapa, han participado investigadores de la Universidad de Huelva.

La directora del centro de investigación onubense ubicado en El Rompido, a orillas de la ría del Piedras y dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha indicado finalmente que, en el actual estado de alarma por la crisis sanitaria del covid-19, y siguiendo las instrucciones de la administración andaluza, el Centro Ifapa Agua del Pino continúa realizando los servicios esenciales de mantenimiento básico de las instalaciones para el cuidado y supervivencia de especies animales y vegetales y de cultivos in vitro y microorganismos que allí se encuentran; así como que los investigadores que forman parte de su plantilla continúan con su actividad habitual a través de la modalidad de teletrabajo.