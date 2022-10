Interfresa apoya a los productores de frutos rojos de Andalucía en Fruit Attraction

Quedan pocos días para que Fruit Attraction, la feria hortofrutícola más importante a nivel mundial por su alto volumen de relaciones comerciales, abra sus puertas, y el sector de los frutos rojos de Andalucía, el más relevante de Europa, no podía faltar a la cita. Productores y exportadores de la provincia de Huelva ya lo tienen todo listo para mostrar sus excelencias y establecer o renovar sus relaciones con clientes nacionales e internacionales, y en esa tarea contarán como siempre con el apoyo de Interfresa.

La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, la primera interprofesional agroalimentaria que se creó en la comunidad autónoma, acude a este gran encuentro en el que además Andalucía es la región invitada, por lo que uno de sus sectores productivos más importantes, el de los frutos rojos, gozará de especial relevancia.

Así, el presidente de Interfresa, José Luis García-Palacios Álvarez, se desplazará a Madrid acompañado por el director gerente de la interprofesional, Pedro Marín Andrés, y el director del Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social y de Igualdad (Prelsi), Borja Ferrera. Junto a ellos, el día 4, estará el doctor Antonio Escribano Zafra, director del Departamento Científico y de Salud que la interprofesional presentó oficialmente el pasado 31 de marzo tras un año de trabajo y que en estos momentos se centra precisamente en un programa de formación dirigido a los agricultores, empresas y cooperativas. El objetivo de este programa es aportar a los productores conocimientos específicos sobre las propiedades saludables de las fresas, arándanos, frambuesas y moras que se producen en Andalucía y que suponen un enorme valor añadido a una fruta que, ya de por sí, es enormemente atractiva por sus características organolépticas y los altísimos estándares de calidad con los que son producidas.

El equipo de Interfresa estará disponible para asesorar a los productores del sector en aquellas materias que son de su competencia durante los encuentros comerciales que se mantengan en la feria, y asistirá a los encuentros que tanto las empresas como las organizaciones sectoriales e instituciones públicas tengan previstas y que siempre suponen un interesante aporte para el desarrollo, la defensa y la promoción del sector.

Por otro lado, la interprofesional aprovechará el encuentro previsto con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para entregarle en mano una carta en la que el sector manifiesta su "absoluta indignación por los ataques injustificados que una parte del Gobierno propina de forma periódica". "El último ha estado protagonizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que en un alarde de ignorancia y en un acto público ha desaconsejado el consumo de fresas fuera de temporada, algo que no ocurre ni en España ni en el resto de Europa, puesto que todas las fresas consumidas en los países europeos son producidas in situ en su temporada natural, gracias a la investigación varietal y a las características del suelo y del clima. Para hablar de consumo de cualquier producto hortofrutícola fuera de temporada en Europa, habría que referirse a aquellos que se importan desde el hemisferio sur y que se introducen en nuestro continente en meses en los que los referidos cultivos no son posibles en él, algo que la ministra debería conocer y en cualquier caso, no confundir a la opinión pública con informaciones inciertas", señalaron desde Interfresa.

Así, Interfresa solicita a Luis Planas su amparo para que "cesen este tipo de referencias negativas y perjudiciales, amén de interesadas, por parte de sus compañeros en el Consejo de Ministros y que ejerza su función como valedor y defensor de los sectores agroalimentarios, como es la encomienda que va aparejada a su cartera ministerial". La interprofesional espera que, en virtud de la buena y larga relación que el sector atesora con Planas, que antes fue consejero de la Junta de Andalucía, "se haga cargo de las peticiones del sector y cesen este tipo de afrentas".

Dejando esto a un lado, Interfresa acude a esta edición de Fruit Attraction cargada de "ilusión, novedades y proyectos concebidos para impulsar a un sector que es referente mundial, como va a demostrar una vez más en Ifema a partir del 4 de octubre".