Interfresa actuará contra los intentos de abuso detectados sobre los precios en origen de la fresa

La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, ha tenido conocimiento en las últimas jornadas de intentos de compra de fresas a empresas y cooperativas bajo precios totalmente abusivos, prácticamente rozando los límites de la venta a pérdidas, situación esta ante la que permanecerá vigilante y actuará con contundencia en caso de agravarse o extenderse por parte de las comercializadoras y centrales de compra.

El intento de comprar, en el inicio del momento más importante de la campaña, fresas muy por debajo del precio en origen que deberían tener -alrededor de 1,40 euros el kilo cuando deberían ofertarse unos 3 euros el kilo o más-, es una práctica que ronda el dumping. La interprofesional asegura que no está dispuesta a tolerarlo, por lo que pide a todos los agricultores, empresas y cooperativas que, en caso de ser víctimas de presiones en este sentido, no cedan y lo comuniquen de inmediato a Interfresa para actuar en consecuencia.

La interprofesional mantiene que el agricultor debe tener conciencia de que su producto es valioso y merece recibir por él un precio justo, que le permita cubrir los muchos costes que supone su producción y percibir un beneficio suficiente para vivir dignamente y seguir invirtiendo en el futuro de su explotación, con el fin de incorporar innovaciones y alcanzar la excelencia.

Las prácticas de venta a pérdidas, explica Interfresa en un comunicado, sólo consiguen devaluar el producto y el trabajo que éste conlleva, incidiendo además negativamente en la percepción que el consumidor tiene de lo que está comprando. Interfresa no se muestra en contra de las promociones en el comercio final, pero si estas sirven para depreciar el producto, no es una promoción, sino un atentado al trabajo y la dignidad de los productores.

Interfresa quiere recordar que esta campaña no está siendo nada fácil. A las muchas limitaciones y restricciones que impone la situación de pandemia, se suman las temperaturas anormalmente frías que trajo Filomena y un otoño-invierno bastante húmedo y con pocos días de sol, lo que ha ralentizado notablemente la producción. Por tanto, considera que el actual no es momento de ofertas abusivas ni de vender el producto como si fuera un gran pico de producción, porque no es así. La organización apunta que es un momento de poner en valor un producto que está costando muchísimo sacar adelante y obtener por él un precio justo y realista.