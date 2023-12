El artista de Huelva Pablo Sycet inaugura una nueva exposición en La Habana

La Galería La Moderna presenta a partir del 19 de diciembre la exposición del pintor y grafista onubense Pablo Sycet (Gibraleón, 1953) que se titula Losería, producto de su trabajo durante este año, tras su última visita a La Habana en agosto de 2022.

Todo arranca entonces, cuando visitó la galería habanera que ahora acoge su obra con motivo de un encuentro con un grupo de niños de distintos colegios de La Habana, y que le lleva a recordar en uno de sus escritos diarios en Internet.

“Por la mañana había publicado en mi perfil FaceBook un postigo referido a la poesía cubana que decidí ilustrar con fotografías de diversos diseños tipográficos que había ido encontrando en el suelo a la entrada de algunos comercios habaneros de otros tiempos, y por eso asumí como un feliz guiño del destino encontrar en el suelo, en la entrada de esta galería de arte, el precioso diseño que en su día fue la imagen de marca del gran almacén de locería que desarrolló su actividad en ese local hasta que, justo tras el triunfo de la Revolución, en 1959, se convirtió en unas dependencias para aprovisionamiento del Ejército, antes de convertirse en esta galería de arte con el mismo nombre y logotipo de origen". A partir de ese gesto, Sycet quedó seducido por la historia que estaba detrás de ese "hermoso y eficaz" emblema empresarial, y decidió crear una fantasía en clave pictórica para, de esta manera, recuperar el recuerdo de aquella primera actividad y ejecutar una serie de pinturas sobre papel y fondo negro. "Unas obras que iconográficamente remiten a todos los utensilios del hogar que ocuparon el gran almacén de La Moderna desde 1953, que es justamente el año de mi nacimiento al sur del Sur de la península ibérica", cuenta.

A lo largo de medio siglo, durante toda su trayectoria de pintor, Sycet ha venido ejecutando sus obras sobre lienzos o papeles blancos no sólo por la fuerza de la tradición, sino porque su desnudez y la sensación inicial de vértigo ejercían un rol como de íntimo desafío. "Pero justamente por tener presente la historia del espacio en que se van a mostrar por primera vez, en el momento de empezar el proceso y ejecutar estas pinturas se instaló entre mis sienes unas palabras de Julio Juste, mi compañero de taller durante más de tres décadas, en las que sentenciaba que un pintor no puede tener garantías de serlo plenamente mientras no se enfrente a la contundencia del color negro", relata el artista.

De ahí, y de su añoranza de Cuba en la distancia, surgió "en la soledad de su taller" la imperiosa necesidad de que el negro se impusiera como el color de fondo de toda esta serie de pinturas, y para hacer realidad esta operación usó un bote de geso que heredó de Julio Juste tras su muerte, por deseo expreso de su familia, y con él fue "manchando todos los papeles con una pulsión animal que trascendía el gesto desbordado de mi muñeca, a modo de corolario".

Su título, Losería, remite a esa forma de expresar en el lenguaje popular cubano la denominación de los almacenes de loza y de otros artículos de uso doméstico, para convertirlo en una fantasía pictórica y, así, tender puentes emocionales entre tiempos muy distintos, "para acercar nuestra mirada, y la sensibilidad artística de nuestros días, con recreaciones plásticas de los objetos de uso cotidiano que debió contener aquel comercio, La Moderna, siete décadas atrás, y que hoy ya está "losing" por y para siempre".

Igualmente, Pablo Sycet quiere rendir homenaje con esta exposición a un hecho de capital importancia en la cultura cubana: la Fundación del Ballet Nacional de Cuba 75 años atrás, bajo el nombre de Ballet Alicia Alonso, con la histórica misión de dar inicio en Cuba a un movimiento artístico profesional, que sacara esta manifestación del marco elitista en que se había desarrollado hasta entonces y hacerlo un patrimonio cultural de toda la nación.