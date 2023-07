Llega a Huelva 'Alma y Palabra. San Juan de la Cruz', un viaje hacia el interior de uno mismo

Este sábado 28 de julio tienes una cita imprescindible a las 22:00 en el Festival de Teatro y Danza en el Castillo de los Guzmán de Niebla. Alma y Palabra. San Juan de la Cruz, llega a la 37º edición del festival para ayudarte a recorrer un viaje espiritual hacia el encuentro contigo mismo, con el verdadero tú. Sobre los textos de San Juan de la Cruz y dirigida por Lluis Homar, esta producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico te llevará a cuestionártelo todo.

Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Estos versos de San Juan en realidad son difíciles de llevar a la práctica. El mundo en el que vivimos lo hemos construido entre todos, y es este mundo el que nos invita a pensar que podemos acceder a todo, que podemos triunfar, que podemos tener, que podemos ganar. No es fácil, aunque sí posible.

Aunque nuestro instinto nos lleve a querer tenerlo todo, no queremos abandonar nuestra zona de confort. Para hacer ese camino hay que ser, como San Juan, muy valiente, comprender que el sentido verdadero de las cosas será un lugar que "no nos gusta" y sobre todo que para llegar a él hay que "ir por donde no nos gustará".

San Juan nunca dejó de desenmascarar a nuestra sociedad y de mostrar al mundo que la Iglesia también era una apología de poder y abundancia. Su falta de prevención provocó que la Iglesia fuese implacable con él encerrándolo dos veces en la cárcel, pero San Juan nunca dejó de ser fiel a sí mismo.

Organizado por la Diputación de Huelva, el Festival de Teatro y Danza de Niebla es el único festival de teatro clásico de toda Andalucía. Desde su puesta en marcha en 1985, más de 170.000 espectadores han disfrutado de él en estos casi cuarenta años que lleva celebrándose, una prueba más de su enorme éxito.

Todavía se pueden comprar entradas para la función de este sábado, disponibles a partir de 15 euros a través de El Corte Inglés.