Herederos de Juan Ramón critican el abandono que sufre Fuentepiña

Por ello, lamentó que la Junta de Andalucía "no hiciera del todo bien" el procedimiento para proteger Fuentepiña como Bien de Interés Cultural y la propietaria lo pudiera recurrir. "Está en un estado lamentable" y, a su juicio, administraciones como el Ayuntamiento deberían haber obligado a su correcta conservación ya que en este tiempo "parece que a nadie le ha importado". Así, recordó que el pino donde debajo descansa Platero (que está declarado Especie Singular), "tampoco se ha protegido".

Hernández-Pinzón aseguró a Europa Press que a lo largo de todos estos años "no se ha valorado" el significado y la importancia de esta finca para la vida y obra del Nobel de Literatura y recordó que en su día Zenobia, su esposa, mostró interés por la misma para "darle una sorpresa a Juan Ramón", el cual "siempre llevaba en su bolsillo una piedra de Fuentepiña". Asimismo señaló que la puesta en venta y el estado actual de la finca le entristece "no solo por lo que significa en la relación con Juan Ramón sino también a nivel personal", puesto que el padre de Carmen Hernández-Pinzón pasó allí parte de su niñez.

Intención de compra desde hace 4 años

El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, recordó que tuvieron una reunión con la familia titular de Fuentepiña hace cuatro años en la que se habló de la posibilidad de un alquiler con opción de compra para "agilizar la tenencia y la posesión del bien a través de la Fundación Zenobia Juan Ramón o a bien a través del Ayuntamiento o la Diputación". Una reunión a la que no llegaron a un acuerdo "por el precio del alquiler, más la parcela, más la propia vivienda". En esta línea, Cuéllar indicó que la cantidad de un millón y medio de euros "nos lo pidió hace cuatros años" y en otra reunión al año siguiente ocurrió exactamente lo mismo. "La última reunión fue hace un año y medio y reiteraban su millón y medio". Y lógicamente "tiramos de valores objetivos" y los técnicos de la administración hicieron una valoración entre 130.000 y 150.000 euros. Cuéllar recordó que son 10 hectáreas de zona forestal con un valor ecológico que tasado "no llega ni al 5% de lo que pide la familia". Además de una vivienda que "hay que restaurar entera" siempre y cuando además "no haya que denunciar a posibles o presuntos inquilinos". El alcalde expuso que sólo aspirará al precio tasado por los técnicos.