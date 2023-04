El joven escritor Gustavo Manuel Mesa pregona la XXX Feria del Libro de Nerva

El joven escritor nervense Gustavo Manuel Mesa García se encargó el lunes 17 de mayo de anunciar la apertura de la XXX Feria del Libro de su pueblo con un sensacional pregón ofrecido en el acto celebrado en el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, que contó con la participación musical de varios profesores del centro, y en el que los ganadores de los concursos del cartel anunciador (Manuel Anguera y Dafne Hurtado) y de microrrelatos (Rosa María Fernández y Rosario Santana) recibieron sus premios.

Mesa comenzó agradeciendo la confianza depositada en él para desempeñar tal menester, así como al conservatorio por la acogida del evento y el acompañamiento musical, y a las personas que han participado en los concursos relacionados con la feria. También tuvo palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Nerva por su implicación en el desarrollo y mantenimiento de la cultura local.

El joven escritor destacó las señas de identidad de la ‘Nerva, Tierra de Artistas’ de la que los nervenses se sienten tan orgullosos, así como la importancia de cultivar la cultura en un mundo cada vez más materialista. También aprovechó la ocasión para defender que Ciencias y Letras se den la mano, tal y como él ha hecho a lo largo de su formación educativa.

El pregonero compartió con las personas asistentes sus primeros contactos con los libros, con aquel de astronomía que tenía su tío o la Isla del Tesoro, siendo un crío. Su curiosidad por la lectura continuó con algunas novelas de Carlos Ruiz Zafón y ‘La mecánica del corazón’ de Mathias Malzieu. Hasta que se encontró con Gustavo Adolfo Bécquer, y quedó prendado de su métrica y rima. “Abrí el libro y se me abrió el mundo”, subrayó.

Pronto se enamoró de la sencillez de Antonio Machado, que certificó recitando ‘A un olmo seco’. Y entre lecturas de Jorge Manrique, Lorca, Espronceda y Miguel Hernández, comenzó a escribir influenciado por los mejores de la literatura española: “Juan Ramón me trajo una delicadez extrema y una sencillez abrumadora. Góngora, Garcilaso, Lope o Quevedo me trajeron la rima consonante en esos sonetos que tanto me gustaban del siglo de oro. Las letras de Robe Iniesta, rebosante de dulzura camuflada en palabras prohibidas me ensancharon el alma y el concepto de poesía. Releer a Lorca me cautivó por completo, tanto su poesía como su teatro, y aprendí la belleza de la poesía trágica y de las elegías con su ‘Llanto por Ignacio Sánchez Mejías’, para mi una de sus obras más redondas. Descubrí a Morón y su ‘Minero de Estrellas’, y me sentí minero flotando en sus versos sulfatados. Alberti me vistió de marinero… Me encontró Miguel Hernández, y me arroyó con toda su fuerza… Su desgracia la sentí como propia y puse su figura en el más alto de mis pedernales”.

El broche de oro a su pregón, antes animar a todas las personas a adentrarse en el fascinante mundo de la lectura y la escritura, lo puso recitando la Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández, con los que arrancó el aplauso sincero del público asistente.

Nacido en Nerva pocos días antes de terminar el milenio, Gustavo Manuel Mesa García muestra desde temprana edad interés por el género lírico, el cual compagina con sus estudios de Ingeniería Aeroespacial desde los 17 años. Cansado de la poesía clásica y contemporánea, empieza a jugar a los 15 años con versos y rimas, definiéndose a sí mismo como «poeta indómito y nocturno, como cualquiera y como ninguno». En febrero del año pasado, Mesa presentó su primer libro de poemas bajo el título 'Celdas de versos' (Universo de Letras, 2021), una recopilación de poemas guardados a lo largo de los años que vieron la luz ahora para compartir sentimientos y emociones como la vida misma, versos que dejan huella y marcan a las personas.

Las actividades programadas en el marco de la XXX Feria del Libro de Nerva continuarán sucediéndose hasta el próximo miércoles 26 de abril con todo tipo de presentaciones literarias, encuentros, conferencias, book crossing, maratón de lectura, distribución gratuita de marcapáginas artísticos, visitas a la biblioteca, cuentacuentos, etc.