La gestora del vertedero Nerva recurrirá el expediente al considerarlo "basado en criterios inválidos"

Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), empresa gestora del vertedero de Nerva (Huelva), recurrirá el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador abierto por la Junta de Andalucía al considerar que los fundamentos técnicos que lo soportan "carecen de todo rigor y no son válidos".

En un comunicado, la empresa ha informado de que este mismo viernes ha recibido la notificación de la Consejería de Medio Ambiente relativa al inicio de dicho un expediente por presuntamente sobrepasar las toneladas autorizadas en su Autorización Ambiental Integrada (AAI) para los vasos de residuos no peligrosos.

La empresa ha incidido en que se opondrá "formalmente" al inicio del expediente ya que se basa en "un informe técnico externo realizado con un método inapropiado e impreciso y que arroja resultados imposibles de alcanzar para un depósito de este tipo". DSM ha contactado con empresas del sector tanto en España como en Europa que afirman que la técnica utilizada en dicho informe "no es adecuada para determinar densidades en este tipo de instalaciones" y llegado el momento demostrará que "no se utiliza porque es obsoleta, arroja resultados imprecisos y no está sujeta a ningún tipo de acreditación de organismos como ENAC, existiendo técnicas más apropiadas para la detección de densidades".

El resultado obtenido, en el que se basa el procedimiento sancionador iniciado, "arroja una densidad inalcanzable en un depósito de residuos industriales no peligrosos", han apuntado, para cuestionarse después por qué, ante la gravedad de la decisión a tomar, la administración ha validado y no ha contrastado los resultados obtenidos por la empresa externa contratada con otros informes de empresas que utilicen sistemas de medida más apropiados.

La empresa ha indicado que reporta anualmente las densidades resultantes obtenidas de todos los materiales depositados, las volumetrías ocupadas y las toneladas gestionadas y ha precisado que sobre una capacidad autorizada de 5.084.847 M3, tiene a la fecha ocupados 3.479.675 M3, por lo que tiene una capacidad autorizada pendiente de explotar de 1.605.172 M3, con su equivalencia en toneladas según su AAI aprobada desde el 2008.

Por otra parte, DSM considera "infundadas" las insinuaciones sobre la seguridad de la instalación, que "no se han basado en ningún estudio técnico ni en ningún hecho objetivo" y asegura que la estabilidad de la instalación "se encuentra en factores de seguridad según los parámetros de referencia para este tipo de instalaciones".

Por lo tanto, desmiente por completo que puedan existir riesgos en este sentido para la seguridad de las instalaciones y mucho menos para la de los trabajadores. Por último, ha indicado que tomará todas las medidas legales a su alcance para acreditar que ha venido gestionando la instalación cumpliendo todos los condicionantes exigidos, y por tanto "la improcedencia de la sanción, exigiendo la depuración de responsabilidades y la reposición del daño patrimonial y reputacional que se le está causando"