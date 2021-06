Freshuelva solicita un mayor número de personas para el proyecto piloto de contratación en origen en Honduras

La Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) ha solicitado al Gobierno, a través de la Comisión Central de Flujos Migratorios celebrada esta semana en Madrid, un incremento del contingente de trabajadores contratados en origen en Honduras para la prueba piloto con los mismos, que vendrían a reforzar la mano de obra en la próxima campaña de la fresa y los frutos rojos de Huelva y que, en principio, se prevé que sea de entre 250 y 300 personas.

Así lo ha indicado el gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, quien ha señalado que durante esta reunión pidieron que el contingente no se limitara "a un número tan reducido", porque entonces "habría que valorar si compensa realmente movilizarlo", al tiempo que ha recordado que cuando se comenzó con los contingentes de otros países el número de trabajadores era mayor, "como en el caso de Senegal hace ya muchos años".

De este modo, Domínguez considera que la cifra debería ser, "al menos, del doble de trabajadores" porque con 250 o 300, que se repartirían por diversas empresas, "es complicado poder evaluar si se adaptan al trabajo" para poder así calificar "si la experiencia en la campaña es positiva", por lo que seguirán insistiendo "en un contingente mayor" para "poder analizarlo".

En este sentido, ha destacado que aunque Freshuelva celebró la decisión tomada el pasado 25 de mayo por el Consejo de Ministros de dar luz verde a la firma del acuerdo entre España y Honduras relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos estados, tal y como la asociación onubense había solicitado al final de la campaña pasada en la Comisión, de la que forma parte, "se necesita un porcentaje mayor", ya que "si no, será difícil saber si merece la pena continuar con esta experiencia o no".

Por ello, Freshuelva entiende que "como mínimo" necesitarían entre 500 o 600 personas que vengan a trabajar a la campaña desde el país latinoamericano para poder evaluarlo, ya que en Huelva "hay tres productos para trabajar, la fresa, la frambuesa y el arándano", lo que supone una gran producción y "puede darse la circunstancia de que no se adapten a algún tipo de recolección", pero para saberlo "se necesita más mano de obra" ya que "a lo mejor hay algunas zonas a las que no se puedan mandar trabajadores porque no haya suficientes".

El Consejo de Ministros informó el pasado 25 de mayo que desde el inicio del año 2020 las autoridades hondureñas habían solicitado a España, en varias ocasiones, la posibilidad de participar en el programa de contratación colectiva en origen que lleva a cabo la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, las autoridades competentes españolas, tras evaluar la propuesta, decidieron atender la solicitud de Honduras, conviniendo la adopción de un Acuerdo internacional entre ambos países en materia de flujos migratorios.

El acuerdo, según informó el Gobierno, tiene por objeto regular de una forma "ordenada y coherente" los flujos migratorios laborales existentes entre ambos Estados, profundizar en el marco general de "cooperación y amistad" entre los dos países y prevenir la inmigración irregular.