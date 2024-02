Freshuelva pide al Gobierno que exija a Francia corredores que garanticen el transporte de fruta por sus carreteras

La Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Frutos Rojos (Freshuelva), ha pedido este miércoles al Gobierno de España que exija al Ejecutivo francés el establecimiento de corredores que garanticen la libre circulación de mercancías procedentes de nuestro país por las carreteras galas.

Se trata de una medida destinada a hacer frente a las pérdidas que están ocasionando al campo onubense los cortes de carreteras que están llevando a cabo estos días los agricultores de dicho país en el marco de sus reivindicaciones, entre otras cuestiones, de una política agraria comunitaria con menos trabas burocráticas.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas el gerente de dicha patronal agraria onubense, Rafael Domínguez, durante la rueda de prensa que han ofrecido responsables de las principales organizaciones agrarias de la provincia de Huelva para informar sobre los detalles de la manifestación que han convocado para mañana jueves en Sevilla con el objeto de reclamar a las administraciones las infraestructuras hidráulicas comprometidas con la provincia para hacer frente a los efectos de la sequía.

Domínguez ha aclarado que, si bien los agricultores onubenses comparten las reivindicaciones de sus homólogos franceses, con lo que no están de acuerdo es con los cortes de carreteras que afectan a los camiones españoles, lo cual "nos está afectando muy negativamente".

En este sentido, ha proseguido, "estamos analizando las pérdidas", lo cual "es muy difícil de cuantificar" porque son de varios tipos. Por una parte las que afectan a las ventas directas, y por otra las derivadas de los daños que sufre la mercancía al permanecer retenida en las carreteras galas por ser productos muy perecederos, lo cual "nos lleva a no poder servir adecuadamente a la cadena, o a tener que cambiar de unos mercados a otros, a precios más baratos que los estipulados con el inicial". A ello se une, según ha añadido, que en muchos casos "no dejan regresar a los camiones, lo cual puede llevarnos a quedarnos sin flota para cargar de prolongarse esta situación".

Para argumentar su petición, Domínguez se ha referido a los corredores que, para garantizar la distribución de productos perecederos y de primera necesidad, habilitó el Gobierno de España durante las protestas de transportistas de hace unos meses por la subida del precio de los combustibles. "Lo que no se puede hacer es cerrar y decir que por aquí no pasa nada, y eso no lo puede refrendar un gobierno como el francés, que tiene la obligación de habilitar corredores para garantizar el libre tránsito de mercancías", ha indicado.

Según ha insistido el gerente de Freshuelva "eso es lo que debe pedir el Gobierno español al francés como integrantes ambos de la Unión Europea, cuyos tratados recogen el libre tránsito de mercancías por sus fronteras. Y si el Gobierno galo no actúa en este sentido, lo que tiene que hacer España es denunciarlo por inacción ante las instituciones europeas, como ya han hecho ellos contra nosotros en algunas ocasiones".

Además, ha concluido Rafael Domínguez, en estos momentos el destino final de buena parte de la fruta onubense no es Francia, que es en estos momentos de la campaña solo país de paso para la mayoría de nuestras mercancías, que viajan mayoritariamente a otros destinos como Reino Unido, Alemania o Italia, "debiendo el Gobierno francés garantizar el paso por sus carreteras de estas mercancías destinadas a otros países europeos".

Transporte de animales vivos

Por su parte Félix Sanz, secretario general de Asaja Huelva, ha indicado al término de la misma rueda de prensa que otro de los sectores más afectados por los cortes de carreteras que estos días protagonizan los productores galos es el del transporte de animales vivos.

"Lo que está pasando en las carreteras francesas afecta mucho al transporte de animales vivos ya que, por razones de seguridad alimentaria y de bienestar animal, su tránsito por carretera conlleva muchos requisitos. Un parón de seis horas de un camión con este tipo de mercancía lo parte por la mitad y puede ocasionar muchas pérdidas", ha concluido.