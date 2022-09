La almonteña Rocío Belén Flamenco recibe el premio al cante de la VIII Bienal Flamenca de la ONCE

La cantaora almonteña Rocío Belén Flamenco, el guitarrista granadino Israel Gómez y el cantaor cordobés Antonio José Mejías, como artista con discapacidad, han recibido esta noche los premios de la VIII Bienal de Flamenco de la ONCE, celebrada en el Teatro Isabel la Católica de Granada con un público entregado al arte de estos nuevos valores.

Rocío Belén Flamenco, que no ha podido actuar por una afonía, ha recibido la estautilla de manos de la delegada de Servicios Sociales e Integración del Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez. La almonteña, que se define como una “flamenca antigua”, confesó su alegría y emoción por este reconocimiento. “Para mi es otro mérito más a mi carrera que creo que me va a dar un empujoncillo y me va a aportar muchísimo”, afirmó. La joven cantaora dedicó le premio a su familia y aprovechó también su momento para pedir a los jóvenes “que tengan interés en escuchar el flamenco y se interesen por este arte”.

Este reconocimiento de la ONCE se suma al premio joven de cante jondo de Mairena, premio Fundación Cristina Heeren, o el del Certamen de Saetas Ciudad de la Unión. Con un flamenco que mezcla pureza y vanguardia la joven almonteña ha compartido escenarios con Pedro El Granaino, Maria Terremoto o Rocío Márquez entre otros, y recibido clases de José Tomasa, Esperanza Fernández o Juan José Amador. Actualmente participa en numerosos festivales y peñas flamencas por toda España y sigue estudiando y aprendiendo con Antonio Rodríguez ‘El Jaraqueño’, en su Escuela de Cante en la localidad onubense de Aljaraque. La ONCE reconoce así la madurez y el equilibrio de su voz, según destacó en su día el jurado.

Junto a Rocío Belén Flamenco, Israel Gómez, ha recibido el premio a la guitarra el granadino Israel Gómez y el montillano Antonio Mejías, como artista con discapacidad, que ha dedicado este reconocimiento “a todos los artistas con discapacidad”. En esta VIII edición, la ONCE ha rendido homenaje por su trayectoria artística al guitarrista gitano José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, el patriarca de los Habichuela, que no ha podido recoger el premio por razones de salud.

Tras la proyección de un vídeo sobre su legado, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, entregó esta distinción a su nieto, el guitarrista Juan Habichuela, que actuó después como artista invitado. La periodista de Canal Sur TV, Silvia Sanz, ha presentado la gala, que será retransmitida por el segundo canal de la televisión autonómica, Andalucia TV, en los próximos días, y estará también disponible en la plataforma CanalSur Más.

Coincidiendo con la celebración de la Bienal de Flamenco de Sevilla, la ONCE premia, siempre en Granada, a los jóvenes valores del cante y el toque, en colaboración con la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz del Flamenco, el Ayuntamiento de Granada y la RTVA.