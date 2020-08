El Festival Cine Bajo La Luna de Islantilla elige a sus finalistas

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha dado a conocer esta mañana la relación de los títulos que el próximo sábado 29 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimotercera edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 25 y el jueves 27 de agosto a las 22:30 horas en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

Un jurado profesional compuesto por los actores Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Villén y Noemí Ruiz, la directora Nata Moreno, y el realizador Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla. En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la acto de clausura que tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto.

El mismo jurado oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza. Este El Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011. Desde esa fecha, han sido galardonados los cortometrajes Matador on the road, de Alexis Morante; Hambre, de Mario de la Torre; The Rattle of Benghazi, de Paco Torres; Me llamo Olmo, de Olmo Figueredo; Flexibility, de Remedios Crespo; El marido era fumigador de campos, de Ana M. Ruiz; Baile de máscaras, de Javier Oliver; Domesticado, de Juan Francisco Viruega; y El recado, de Manuel Gomar.El acto de clausura, que tendrá lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, será el broche final de la decimotercera edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio 'Luis Ciges' al actor Carlos Hipólito.