El Festival de Cine de Islantilla da a conocer la relación de los finalistas aspirantes a los Premios Luna

La Organización del Festival Internacional de Cine bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha dado a conocer esta mañana la relación de los títulos que el próximo sábado 28 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimocuarta edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

Los doce largometrajes finalistas que serán valorados por el Jurado Oficial son: Al mar, de Marco Antonio Núñez (Chile), Albertina, de Luis Fernando F. Machado (Brasil), Amigo, de Óscar Martín (España), Antonio Machado. Los días azules, de Laura Hojman (España), Cartas mojadas, de Paula Palacios (España), El arte de volver, de Pedro Collantes (España), El cuento del tío, de Nacho Guggiari (Argentina), Love, de Dionis Papadhimitri (Albania), My London Lullaby, de Hugo Santa Cruz (Reino Unido), Ophir, de Alexandre Berman y Olivier Pollet (Francia), Pota, de Ahmet Toklu (Turquía) y Where is my daughter?, de Gastón Yborra (EEUU).

Asimismo, los doce cortometrajes finalistas son:Alive, de Jimmy Olsson (Suecia), Antes de la erupción, de Roberto Pérez Toledo (España), Chaval, de Jaime Olías (España), Distancias, de Susan Béjar (España), El ruido solar, de Pablo Hernando (España), El silencio del río, de Francesca Canepa (Perú), Imposible decirte adiós, de Yolanda Centeno (España), Nina, de Hristo Simeonov (Bulgaria), Takhte Abi, de Alireza Kazemipour (Irán), Teslimat, de Dogus Özokutan (Chipre), The Letter Room, de Elvira Lind (EEUU) y Yalla, de Carlo D'Ursi (España)

El resto de los Premios Luna reconocerán otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son: Jimmy Olsson por Alive, Paula Palacios por Cartas mojadas, Pedro Collantes .por El arte de volver, Alexandre Berman y Olivier Pollet por Ophir, Elvira Lind por The Letter Room y Gastón Yvorra por Where is my daughter?,

Las nominadas a Mejor Actriz son: Eva Johansson por Alive, Madeleine Martin por Alive, Ana Vila por Distancias, Macarena García por El arte de volver, Alexandra Jiménez por Imposible decirte adiós y Plamena Stefanova por Nina.

Los nominados a Mejor Actor son:David Pareja por Amigo, Javier Botet por Amigo, Itzan Escamilla por Chaval, Luis Ziembrowski por El cuento del tío, Alp Akar por Pota y Oscar Isaac por The Letter Room.

Los nominados a Mejor Guión son:Jimmy Olsson por Alive,Óscar Martín, Javier Botet y David Pareja por Amigo, Paula Palacios por Cartas mojadas, Susan Béjar por Distancias, Elvira Lind por The Letter Room, Carlo D'Ursi y Sergio Barrejón por Yalla.

Los nominados a Mejor Música Original son: Pablo Cervantes por Antonio Machado. Los días azules, Mariano Martín por Cartas mojadas, Luis Álvarez por Chaval, Yuri Méndez por El arte de volver, Xavier Thiry por Ophi e Iván Palomares por Yalla.

Los nominados a Mejor Dirección de Fotografía son: Alberto Morago por Amigo, Juanmi Márquez por Antes de la erupción, Christian Valera por El silencio del río, Lucas Wilson por My London Lullaby, Sam Chase por The Letter Room y Tommie Ferreras por Yalla.

Los nominados a Mejor Dirección Artística son: Avelino de los Reis y Sarah Calazans Machado por Albertina, Óscar Gómez por Amigo, Augusto Latorroca por El cuento del tío, Aaron Rojas por El silencio del río, Levent Uçma por Pota y Sharon Lomofsky por The Letter Room.

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 24 y el jueves 26 de agosto a las 22:30 en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

Un jurado profesional compuesto por los directores Alfonso Albacete, Carol Rodríguez Colas y Claudia Pinto, la actriz Chusa Barbero, y el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla. En sus manos está decidir el palmarés de esta edición, que será revelado en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 28 de agosto.

El mismo Jurado Oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza de entre los siguientes nominados: Cigarrillos, de Rosario Pardo, Contigo, de Manuel H. Martín, Fenomenal, de Leticia Torres, Imposible decirte adiós, de Yolanda Centeno, Las Américas'84, de Marcos Gualda y Servicio de mensajería, de José David Díaz.

Este Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011. Desde esa fecha, han sido galardonados los cortometrajes Matador on the road, de Alexis Morante; Hambre, de Mario de la Torre; The Rattle of Benghazi, de Paco Torres; Me llamo Olmo, de Olmo Figueredo; Flexibility, de Remedios Crespo; El marido era fumigador de campos, de Ana M. Ruiz; Baile de máscaras, de Javier Oliver; Domesticado, de Juan Francisco Viruega; El recado, de Manuel Gomar; y Black Bass, de Rakesh Narwani.

Finalmente, los finalistas al Premio del Público de Islantilla para las siguientes categorías: Premio del Público al Mejor Largometraje: Al mar, de Marco Antonio Núñez (Chile), Albertina, de Luis Fernando F. Machado (Brasil), Antonio Machado. Los días azules, de Laura Hojman (España), Cartas mojadas, de Paula Palacios (España), Ophir, de Alexandre Berman y Olivier Pollet (Francia) y Pota, de Ahmet Toklu (Turquía). Premio del Público al Mejor Cortometraje: Alive, de Jimmy Olsson (Suecia), Before I die, de Iker Esteirlabanda (España), Las Américas'84, de Marcos Gualda (España), Mamá no trabaja, de María Barragán (España), Migrants, de H. Caby, A. Dupriez, A. Kubiak, L. Lermytte y Z. Devise (Francia) y The Letter Room, de Elvira Lind (EEUU).

La Ceremonia de Clausura, que tendrá lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, será el broche final de la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio Luis Ciges al actor Antonio Resines.