Festcomarcas Photo22 debatirá sobre las fronteras de la fotografía documental

El debate en torno a las fronteras de la nueva fotografía documental y la internacionalización del certamen vertebran FestComarcasPhoto 22, el Festival de Fotografía y Artes Visuales organizado por la Diputación Provincial de Huelva y producido por el colectivo We Are Photo que, en su tercera edición, se celebrará en el Ayuntamiento de Paterna del Campo del 30 de septiembre al 2 de octubre.

El vicepresidente de la Diputación, Juan Antonio García, junto al alcalde de Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez, y los miembros de la asociación We Are Photo, han presentado este encuentro internacional, que desde 2020 recorre en cada edición distintas comarcas de la provincia de Huelva.

FestComarcasPhoto 22 contará con presencias tan destacadas como Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía 2015, el documentalista argentino Pablo Tosco o la editora inglesa Jessica Murray, entre otros. El certamen propone un completo y atractivo programa de debates, diálogos, talleres, visionados y exposición de trabajos a los que se suma la concesión de la beca We Are Photo, dotada con 1.000 euros, y la proyección del trabajo en la próxima edición.

“La discusión sobre los límites de la fotografía documental y su vinculación con lo real es, sin duda, uno de los grandes debates de la escena fotográfica internacional”, señala el colectivo, que añade que “aunque FestComarcasPhoto está imbuido del espíritu documental, el festival está abierto a todas las formas de expresión fotográfica sin exclusión de ninguna”. Destaca asimismo el especial interés del certamen por ampliar el protagonismo del hecho fotográfico desde la figura del autor hasta otras, solo aparentemente menos relevantes, como la del editor gráfico, una figura decisiva en el desarrollo de un trabajo. “En ese sentido, contar con una editora tan experimentada como Jessica Murray va a ser un privilegio”.

FestComarcasPhoto nació en 2020 con una marcada vocación de itinerancia con el objetivo de descentralizar el hecho fotográfico y expandir la cultura visual a entornos rurales que no suelen acceder a ella. Así, la primera edición se celebró en Almonaster la Real. La segunda, que a pesar del entorno de pandemia duplicó el número de asistentes de la primera, en Santa Bárbara de Casa. Y esta tercera, en Paterna del Campo. El colectivo We Are Photo está integrado por los fotógrafos María Clauss, Juan Luis Rod y Juan Sande.

A pesar de su formato medio, FestComarcasPhoto se ha convertido rápidamente en una referencia del máximo interés en el circuito de la fotografía andaluza y española. A las anteriores presencias de nombres tan destacados como Cristina de Middel o Alberto García-Alix, el festival suma este año el de Juan Manuel Castro Prieto (Madrid, 1958), Premio Nacional de Fotografía en 2015 y autor de una fascinante obra personal, que el sábado 1 de octubre impartirá la conferencia inaugural para, a continuación, dirigir el taller “Buscar la mirada”.

El programa del sábado, día 1, se completa con las intervenciones de Ana Palacios (Zaragoza, 1972), quien tras dedicarse 15 años a la producción internacional de cine, se reveló una brillante fotógrafa documental vinculada a temas de derechos humanos y acción humanitaria. Jessica Murray (Inglaterra, 1972), una editora de reconocido prestigio que ha colaborado con la Agencia Magnum, el WorldPressPhoto o que ha dirigido el Festival de Fotografía Documental de Barcelona, presentará trabajos del ArabDocumentaryPhotographyProgram, una iniciativa para desarrollar la fotografía documental creativa en la región árabe.

Los visionados de la Beca We Are Photo, la inauguración de exposiciones -“Ansia”, el trabajo sobre la vida cotidiana de los “punks” españoles que ha realizado el fotógrafo madrileño David Arribas; “Viaje a Persia” del sevillano Manolo Espaliú (Centro Andaluz de la Fotografía) y “La luz encontrada”, del fotoperiodista onubense Luis Jurado Leal- completan una jornada que se cierra con las proyecciones nocturnas en la plaza de Paterna del Campoque recogen la obra, entre otros, de la peruana Alejandra Orosco, figura emergente de la fotografía documental internacional y de fotógrafos onubenses como Rafa del Barrio (1995), ganador de la Beca del 2021 por su trabajo “Campeando el temporal”, sobre la vida de los migrantes temporeros en los campos onubenses y Natalia Escaño (1996), artista visual y arte terapeuta que, singularmente, ha trabajado la relación del cuerpo con la naturaleza. Aliado con la escena creativa onubense, FestComarcasPhoto resalta en todas sus ediciones el trabajo de los fotógrafos más interesantes del momento.

El domingo, día 2, el documentalista argentino Pablo Tosco, ganador del WorldPressPhoto 2021 en la categoría Temas Contemporáneos y un fotógrafo comprometido con el impacto de los conflictos armados y la desigualdad que ha realizado impactantes trabajos en Centroamérica, Yemen, Siria o Chad, hablará sobre la fotografía como “La huella de un encuentro”. Y la fotoperiodista y editora del excelente portal de reportajes internacionales 5W, Anna Surinyach (Barcelona, 1985) junto a la fotógrafa y artista visual francesa Séverine Sajous, que alterna sus trabajos personales con su implicación en proyectos colectivos de fotografía participativa, nos presentan “Boza”, un documental en el que migrantes explican, en primera persona, cómo y por qué han llegado a Europa.

El trabajo de la peruana Alejandra Orosco, figura emergente de la fotografía documental internacional y el taller “Aprender a mirar”, de la fotógrafa malagueña Ana Becerra, que desarrolla trabajos sobre creatividad y fotografía, cierran el interesante y variado programa de un festival que será presentado y moderado por el periodista almeriense Juan María Rodríguez, director de “Full Frame”, podcast de referencia de la fotografía de autor en España.

La entrada general a todas las actividades de FestComarcasPhoto es de 30 euros, excepto el taller de Castro Prieto (80 euros). Las inscripciones pueden gestionarse en el mail inscripcionesfestcomarcas@gmail.com o llamando al número 665612758