Fernández reclama a la Junta los presupuestos

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández, reclama a la Junta de Andalucía que apruebe los presupuestos para 2019. El socialista pide además al Gobierno autonómico que aclare si “los proyectos aprobados y licitados para Huelva tendrán fondos en los nuevos presupuestos”. En una comparecencia ante los medios, el socialista ha acusado a la Junta de “esconder los presupuestos hasta que pasen las elecciones de abril y mayo” porque “están esperando para anunciar los futuros recortes y que no afecten más a su fracaso en las elecciones”.

Fernández sostiene que “después de 50 días gobernando todavía no sabemos nada cuál es la causa por la que se penaliza a Andalucía sin tener unos presupuestos”. Para Huelva, “supone poner en riesgo obras y proyectos que estaban aprobados y de los que no sabemos si tendrán fondos en el nuevo presupuesto”. Ha señalado que actuaciones “ya aprobadas” como “el Banco de España, el materno infantil o el centro de salud de Galaroza no sabemos si tendrán fondos adjudicados”.

El secretario de organización del PSOE de Huelva pide “al tripartido de PP, Ciudadanos y VOX” que “tengan en cuenta a los ciudadanos sin esperar las elecciones”. Reclama que “se respeten los proyectos aprobados para Huelva”.