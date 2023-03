La Feria del Aceite abre sus puertas para mostrar el preciado tesoro de Beas

Beas es capital del aceite y este fin de semana, aún más si cabe. Acoge así, entre este viernes y el domingo 12, la Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra, un evento que pone de manifiesto las virtudes de esta localidad onubense en cuanto a la producción de este oro líquido se refiere.

La misma se ha inaugurado este viernes en un multitudinario acto en el que Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva, dio una charla que precedió a la entrega de los premios Verdiales, patrocinados por la Fundación Caja Rural del Sur.

En esta ocasión, fueron galardonados el propio Juan Antonio Millán (Verdial de honor), el Consejo Regulador de Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva y Denominación de Origen Vino Naranja del Condado de Huelva y Francisco Regalado Rabadán con el Verdial Homenaje a la Cultura del Olivo de Beas.

Acto seguido tuvo lugar la presentación de la marca de Identidad Turística de Beas, así como del vídeo promocional del Sendero PR453 La Ruta del Aceite de Beas.

Ya en el recinto ferial se abrieron los espacios expositores, así como el espacio gastronómico donde se llevarán a cabo diversos talleres. Hay tiempo para la cultura, pero también para el ocio, ya que desde el Ayuntamiento se han preparado conciertos musicales para amenizar la Feria del Aceite. El viernes está Vicente Bernal y el sábado La Tribu del Capu.

La inauguración de la feria, que tuvo lugar este viernes, contó con la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, el alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril; el presidente de la Fundación Caja Rural, José Luis García-Palacios; y el delegado territorial de Agricultura de la Junta, Álvaro Burgos.

Para Limón, “venir a Beas es siempre una satisfacción y un privilegio para pasear por los maravillosos olivares, por esa tierra virgen, rural y viva, y hoy, como presidenta de la institución provincial, acompañada por su alcalde, Diego Lorenzo Becerril, es un orgullo estar presente en una feria de estas características y un referente provincial, a punto de cumplir la mayoría de edad”.

Como ha subrayado la presidenta del ente provincial, “cada año, este Ayuntamiento, de la mano de su alcalde, nos sorprende desde esa mirada alta y ancha de pueblo emprendedor, para que esta feria se vaya consolidando y siga siendo el epicentro en cuanto al cultivo del olivar y a la cultura del AOVE, y este año con ese plus otorgado gracias a esa I Muestra del vino, vinagre, artesanía y productos naturales del Ruedo de Beas”.

Limón, quien ha hecho entrega a Francisco Regalado Rabadán del Verdial Homenaje a la Cultura del Olivo de Beas, hizo hincapié en la importancia de añadir “esa perspectiva del turismo en eventos de esta índole, ya que es fundamental que sepamos aprovechar nuestros recursos naturales y agrícolas para ayudar a destapar nuestra provincia de cara al turismo y la gastronomía”.

De otro lado, Diego Lorenzo Becerril, alcalde de Beas, destacó el legado tan importante que tiene el AOVE en Beas. “Aún recuerdo cuando llegué a la alcaldía y siempre me refería a mi pueblo como la capital del Aceite de Oliva Virgen Extra en la provincia. Pues bien, desde hace años ya no tengo que repetirlo más y son los periodistas los que me hacen hincapié en dicha afirmación”, ha comentado.

Álvaro Burgos, delegado de territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, quiso felicitar al Ayuntamiento “por la importancia en torno a la dinamización del municipio y de la comarca”, mientras que José Luis García Palacios Álvarez, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, puso de manifiesto “la excelencia de la Feria del Aceite de Beas que constata que se está en el camino correcto”.

Ya este sábado se darán dos eventos a tener en cuenta. Por un lado, el segundo encuentro cicloturista La Ruta del Aceite de Beas a las 10:00 y, por otro, la tercera concentración de coches clásicos y antiguos Villa de Beas (12:00).

El domingo se clausurará la feria, no sin antes disfrutar del sendero La Ruta del Aceite a las 9:30 y de la cata de vinos Denominación de Origen Condado de Huelva (13:00).