La familia de la motorista fallecida en el siniestro del sábado en Rosal pide ayuda a testigos

La familia de Rocío Sancha, la onubense que a las 18:05 del pasado sábado se dejó la vida sobre el asfalto de la A-495 (en el término municipal de Rosal de la Frontera), realizó ayer un llamamiento para tratar de conseguir más testigos del siniestro vial o imágenes que luego le sirvan para formular la acusación contra el presunto autor de los hechos.

La hermana de la víctima mortal, Alexandra Sancha, indicó ayer a Huelva Información que la fallecida había salido con su moto el sábado en un grupo de siete personas y que, al girar la curva, "se encontró con una persona mayor que salía de un carril y que, en vez de recorrer los dos o tres kilómetros que había hasta el lugar donde podía dar la vuelta, decidió hacer el giro allí mismo pese a que había línea continua". Rocío se topó con "este indeseable" de lleno y perdió la vida.

Los Sancha tienen a un testigo directo del accidente, uno de los compañeros de la expedición de motoristas "que lo vio todo" porque iba detrás de la víctima.

El causante del suceso "no se dio a la fuga, creo que resultó herido también". La investigación está en manos de la Guardia Civil, que "está recopilando datos y no nos da mucha información por el momento". Es por ello que la familia de la perjudicada desconoce si cuenta o no con muchos testigos del siniestro.

Como ahora "comienza nuestra batalla para intentar hacer justicia", los Sancha Calero piden a todos los posibles testigos o a las personas que puedan tener imágenes del fatal momento que contacten con ellos (en el teléfono 686 649 640) para recopilar el máximo de pruebas posible. Están "muy mal, muy afectados".

Rocío Sancha solo tenía 27 años. Era muy conocida porque regentaba un concesionario de motos muy señero y convocaba concentraciones en la capital.