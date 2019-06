Estrellas que visten ropas celestiales

Entre rezos, avemarías y muros lleno de historia, la parroquia de San Miguel Arcángel, patrón de Cumbres Mayores, alberga en su interior la vida de las monjas de la congregación de las Madres Carmelitas Descalzas, provenientes de la comunidad peruana de San Jerónimo, en el Valle del Chumbao, en Andahuaylas. Sería una comunidad religiosa más si no fuera porque entre sus quehaceres diarios y habituales de este colectivo lleva a cabo una labor que traspasa todas las fronteras. Tejer y elaborar prendas que luego visten estrellas como Lady Gaga, Miley Cirus, Katy Perry o Rihanna, entre otras.

María Lemus (Mérida, Badajoz, 1982) y Víctor Alonso (Madrid, 1985) son los artífices de la firma de moda María Ke Fisherman (María y el pescador, en griego), desde hace una década. Pareja sentimental y laboral, se podría decir que él es la cabeza pensante, pues se encarga de idear las historias y modelos que ella, parte ejecutora, traduce en patrones. Entre los recuerdos de la infancia de la joven diseñadora en la localidad pacense de Villafranca de los Barros rondan las manos bordadoras y costureras de su madre, haciendo ganchillo. Es por ello por lo que María no oculta su debilidad por este estilo y sus clientes, tampoco.

La relación entre la firma y las religiosas surgió hace algo más de un lustro, casi por necesidad y urgencia, a raíz de un enorme pedido de ganchillo de una gran firma de Nueva York. Los tejedores que tenía en Extremadura se vieron desbordados y María contactó con unos familiares en Cumbres Mayores. El convento apenas había abierto sus puertas y monjas y empresarios aterrizaron en la localidad serrana a la vez, en las navidades de 2013. Las once religiosas, por voz de Sor María, su superiora, accedieron a la propuesta de Lemus, sin tener aún muy claro la la labor que tendrían que desempeñar. Desde entonces, son frecuentes los viajes de Víctor y María a Cumbres Mayores.

El tándem es perfecto. “Las adoro. Hacen magia con las manos y les encantan los diseños”, ha reconocido más de una vez la diseñadora extremeña. Una magia, en forma de prendas de vestir que se cotiza a precios nada desdeñables: entre los 400 y los 2.000 euros. “Realmente, su valor es incalculable pues cada prenda tiene un trabajo a mano y una cantidad de horas incontable”, defiende la diseñadora. Y la clientela, casi toda de fuera de España, es muy variada pues alcanzan casi una veintena de países desde Japón a Estados Unidos.

Un éxito del que las religiosas están al margen, salvo porque no paran de llegar encargos. Y es que el convento no tiene ni televisión ni radio, pero se comunican mediante WhatsApp con los diseñadores.

Pero además de tejer las prendas, las monjas de la Sierra inspiran las prendas con frases como ‘Made in Heaven’ (Hecho en el Cielo) o ‘God is on the road’ (Dios está en el camino) como las que lucieron las celebrities en una edición pasada de la Madrid Fashion Week, la semana de la moda de la capital de España. Las religiosas conocieron la repercusión a través de numerosas imágenes que recibieron y del creciente número de pedidos. Una de las primeras en contactar con ellas fue la estilista de Miley Cirus quien, como ha confesado Lemus en alguna ocasión, “siempre quiere ser de las primeras en llevar nuestras prendas”.

Y la ayuda divina tiene su recompensa. En 2014, la revista Vogue, junto con Inditex y MAC galardonaron a María Ke Fisherman les entregó el premio Who’s On Next, que reconoce a talentos jóvenes de la moda cuenta con una dotación de 100.000 euros. Dos años después sería la reina Letizia quien les haría entrega del Premio Nacional de la Moda, como ‘Nuevos valores’. En ambas ocasiones, las monjas de Cumbres Mayores aseguraron que “rezamos a diario para que os lo den”. Amén.