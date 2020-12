Emilio Palacios presenta en Cartaya un libro con más de 100 poemas escritos durante toda su vida

"No soy un poeta, soy un humilde 'escribidor' de versos y poemas sencillos, sin grandes artificios, a veces incluso demasiado simples, pero que me salen del alma". Con estas palabras se ha autodefinido este sábado el polifacético artista cartayero Emilio Palacios Rodríguez durante la presentación de su libro 'Desde mi orilla', una recopilación de poemas y de prosa poética en la que hace un repaso por su abundante creación literaria.

El libro ha sido presentado en un acto cargado de emotividad a los pies de su venerada Virgen de Consolación de Cartaya, en la ermita de su mismo nombre, donde el autor ha estado arropado por familiares y amigos, y al que en representación del Ayuntamiento de la localidad han asistido la alcaldesa, Josefa González Bayo y la concejala de Cultura, Dolores Carro; así como de la Hermandad de Nuestra Señora de Consolación su hermana mayor, Carmen Romero.

En su intervención, Palacios ha señalado que "en realidad no he escrito un libro" ya que "se trata de una recopilación de trabajos que llevo realizando durante toda la vida, desde la adolescencia" y que "no tenía impresos, sino que estaban archivados en el disco duro de mi ordenador". "Fue mi mujer la que me animó a recopilarlos, ordenarlos y plasmarlos en un libro -añadió- con el objeto de dejárselo a nuestros hijos y amigos, ya que es más fácil y cálido leerlo en unas páginas impresas, que en la fría pantalla de un ordenador".

Sobre el libro -de 223 páginas y con más de un centenar de textos-, Palacios precisó que un 75 por ciento de su contenido son poemas en los que "cuido mucho la rima y la métrica", y el resto prosa poética, todo agrupado y organizado por temáticas entre las que destacan versos dedicados a la Virgen de Consolación, a la Virgen del Rocío, a Cartaya, a personas tanto conocidas como anónimas, a la Romería y la Semana Santa de Cartaya, a palos del flamenco como la sevillana, a sus recuerdos o a costumbres y tradiciones locales, entre otros.

En otro momento de su intervención el autor indicó que su objetivo con este libro "no es ni mucho menos pasar a la historia, sino simplemente compartir mis más profundos sentimientos con las personas a las que quiero, familiares y amigos".

El acto fue presentado por su hermano, Jesús Palacios, y durante el mismo se procedió a la lectura de varios poemas a cargo de uno de sus hijos, Elías Palacios Gómez; del también autor cartayero Francisco José Rivero Escobar; de su amiga y compañera en el grupo de teatro de Cartaya Mari Carmen García Hueto; y de su propio hermano Jesús Palacios Rodríguez, todo bajo los acordes de la guitarra interpretados por otro de sus hijos, Manuel Palacios Gómez.

El acto concluyó con la intervención de la primera edil de Cartaya, quien alabó la figura de Emilio Palacios como defensor de la cultura en Cartaya; y con varias dedicatorias al propio autor por parte de sus familiares, especialmente sus nietos, así como con el reparto de ejemplares dedicados entre los asistentes.