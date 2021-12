Docentes de Lepe acuden a clase con falda en apoyo a una alumna trans acosada por un grupo de compañeros

El director del Centro de Educación Infantil y Primaria César Barrios de Lepe ha recibido a sus alumnos vestido con una falda en apoyo a una alumna trans que ha sido insultada por un grupo de compañeros, un gesto que está siendo apoyado desde hace ya un par de semanas por otros maestros y por otros alumnos de dicho colegio, que asisten a clase con las uñas pintadas.

La niña afectada, que cursa quinto de Primaria y que tiene 11 años de edad, ha sufrido insultos por otros alumnos, los cuales han llegado incluso a impedirle en alguna ocasión la entrada al cuarto de baño del centro.

Desde el colegio lepero se ha indicado que la iniciativa ha sido de su director, Joaquín Hernández, tras conocer la situación y entrevistarse con la alumna, que tras haber sido acosada verbalmente, vejada y humillada por un grupo de aproximadamente una decena de compañeros, ha sufrido un descenso en su rendimiento académico.

Cuando la alumna le dijo que había nacido niño pero que se siente y quiere se niña, Hernández entendió que había que dar un paso adelante y hacer una campaña de visibilización y de lucha contra la transfobia, a raíz de lo que se estaba convirtiendo en un problema de convivencia en el centro.

Como indica el propio colegio en el boletín de noticias de su página web, dicha campaña de sensibilización lleva por nombre 'No soy tu chiste', así como por lema "Nadie tiene el derecho de herirte por ser diferente", a lo que añade que "Alumnado, profesorado, personal laboral, madres, padres y todo el que lo pise podrá hacerlo como quiera. No juzgamos tu manera de vestir y mucho menos de sentir. Cada día luchamos porque cada alumno y alumna asista a nuestro centro tranquilo, feliz y orgulloso de ser quien es. Esto solo es el comienzo".

Los decentes que respaldan la campaña llevan ya varios días acudiendo al colegio con faldas y las uñas pintadas, lo cual iniciaron cuando descubrieron el "acoso" del que estaba siendo objeto la menor no solo por acudir a clase con las uñas pintadas, sino también en su vida diaria, motivo por el que "llevaba un año sin salir a la calle por las tardes", ha señalado el director del centro.

Otro de los objetivos de los docentes con esta iniciativa es "generar debate" con respecto a este tipo de situaciones en los centros escolares y en la sociedad, toda vez Hernández ha apuntado que esto "ha sido solo el inicio" ya que se han puesto en contacto con asociaciones y con el Ayuntamiento de Lepe para, a partir de enero, "dar forma a un proyecto a nivel de localidad, al que se sumarán "todos los centros" para que esta acción no se convierta en "algo efímero".

En este sentido, el director del CEIP César Barrios ha subrayado que lo que se pretende es "concienciar" para que no se vuelvan a producir situaciones como la de esta niña "que lleva un año sin salir a la calle".

Con respecto a la menor, que tiene once años, Hernández ha subrayado que es "tímida", a pesar de lo cual sigue asistiendo al colegio "con total normalidad", así como que está de acuerdo en que se siga adelante con que los docentes acudan a impartir clase con la falda y con las uñas pintadas.

También ha explicado que desde el inicio de la campaña la menor no ha vuelto a ser acosada", al tiempo que ha reseñado que cuando la jefa de estudios habló con el grupo de menores acosadores, los profesores se percataron de que "no era un acoso continuado", así como que los propios menores no eran conscientes del alcance del posible daño, por lo que "muchos se desplomaron, lloraron y se dieron cuenta del daño".

En este sentido, ha añadido que muchos de los alumnos se han sumado a la campaña y han comenzado a acudir a clase con las uñas pintadas, algunos de ellos "precisamente los mismos que le decían cosas".