“Disponemos de una metodología de enseñanza propia, la metodología de la lengua materna, un sistema único”

Claudia Lumm, directora de las dos academias Helen Doron English en Huelva, nos cuenta cómo consiguen los alumnos de Helen Doron English aprender el inglés como si de su lengua nativa se tratara.

–¿Cómo nace la academia Helen Doron English?

–En mi caso concreto, soy licenciada en Filología Inglesa, Hispánica y Empresariales. Cuando nació mi hija, tenía claro que quería que ella, aun estando en España y teniendo como lengua materna el español, aprendiera el inglés como si fuera su lengua materna. Eso para mí era algo crucial. Empecé a buscar, sabiendo que la enseñanza tradicional no le iba a proporcionar este nivel de calidad en el aprendizaje, que necesitaba otra cosa. Pero en ese momento no encontraba nada en toda España que igualara a la metodología de Helen Doron English. Esa es la base que yo buscaba y no había ni en Huelva ni en Andalucía. En Cataluña sí existía ya la metodología, por lo que me informé, e incluso visité un centro de Helen Doron English en Cataluña y me encantó, me enamoré de la metodología y era exactamente lo que yo quería poner en práctica. Así fue como decidí que quería esto, ya no solamente para mi hija, sino que quería dar también posibilidad a que otros niños pudieran criarse y crecer con esa forma de aprender el inglés como si fuera su lengua materna. El centro de Huelva se abrió en el año 2008, por lo que este año hacemos 15 años en Huelva.

–¿Cuál es la metodología del centro?

–Se llama metodología de la lengua materna o metodología de inmersión en el lenguaje, es lo que normalmente solo se consigue o bien si tienes padre o madre nativos o si mandas a tu hijo fuera a un año en el extranjero. Pero evidentemente, cuando se trata de niños pequeños eso no es posible y perdemos muchos años importantes de aprendizaje. Nosotros damos clases a niños a partir de los 3 meses, las cuales evidentemente son clases con el padre o la madre, y el hijo. Comenzamos con la enseñanza del inglés a partir de esta edad tan temprana, porque es algo muy importante trabajando con la metodología de la lengua materna, y para ello, cuanto antes se inicie el aprendizaje, mejor. Si comienzas a aprender una segunda lengua siendo adulto, nunca alcanzarás el dominio del idioma que consiguen nuestros alumnos. Trabajamos con esta metodología en grupos pequeños, tenemos un mínimo de cuatro y un máximo de ocho niños. Es un entorno agradable y divertido para que los niños se diviertan mientras desarrollan todo su potencial de aprendizaje, al mismo tiempo que disfrutan de la experiencia de aprender inglés. Nuestro principal objetivo es que el aprendizaje sea algo especial, algo diferente y que los niños lo vean como si fuera un juego y aprendan de una manera y con una profundidad que con otras metodologías o con la enseñanza tradicional no se consigue.

–¿Qué aspectos destacaría dentro de esta enseñanza?

–Las clases son cercanas al alumno, al tratarse de grupos reducidos, lo que nos permite que el profesor pueda actuar conforme a la necesidad de cada niño. Con la metodología de Helen Doron English tenemos esta ventaja importante frente a la enseñanza tradicional, y pública. Nuestros alumnos disfrutan del contacto con el inglés día a día en casa a través de una aplicación con el contenido de su curso, además de las clases presenciales que permiten un espacio amplio para que cada alumno se exprese. Así, nuestros alumnos disfrutan aprendiendo, están en un entorno seguro y respetuoso, porque aplicamos una herramienta muy importante: el refuerzo positivo, es decir, que a los niños no se les riña cuando algo no lo saben, sino que sean conscientes de que este no saber es el motor necesario para el aprender, equivocarse no es señal de fracaso, sino nos ayuda a avanzar y a aprender.

–¿Cuáles son los valores diferenciales respecto a otros centros?

–No hay otras academias o particulares que impartan inglés con esta metodología en toda España, es algo único. Las academias de Helen Doron English utilizan material didáctico exclusivo que está desarrollado por docentes y pedagogos especializados que llevan muchos años trabajando con esta metodología, que existe desde hace más de 37 años. Se imparte en más de 38 países alrededor del mundo y está presente en 4 continentes, un total de más de 3 millones de alumnos han aprendido inglés con Helen Doron English, en más de 1.000 academias en todo el mundo, y con más de 5.000 profesores formados en la metodología. Nuestro lema, #Educamoseninglés, es muy importante para nosotros, porque no solamente damos clases en inglés, sino que también enseñamos a los niños a crecer en valores que les acompañarán a lo largo de su vida. Los profesores son otro valor muy importante de la academia porque son ellos los que transmiten los valores que enseñamos y están muy preparados, recibiendo más allá de su cualificación universitaria de inglés, formación interna específica sobre la metodología. Tenemos un programa propio de formación continua para nuestros profesores.

–¿Qué tipo de servicios se ofrecen desde la academia?

–En Huelva contamos con lo primordial, que son las clases de inglés, empezamos con edades de 3 meses hasta 19 años con la metodología de Helen Doron English. Realizamos pruebas de nivel gratuitas a nuevos alumnos, para asignarles al curso adecuado, sin ningún tipo de compromiso. El alumno también puede participar en una clase de demostración gratuita. Asimismo, tenemos mucha experiencia en la preparación para los exámenes oficiales de Cambridge (Young Learners, A2, B1, B2 y C1). Disponemos de varias herramientas digitales en inglés, como nuestras propias APPs, un canal de radio en inglés “Teen Buzz” para adolescentes, canales en YouTube, realizamos talleres o cuentacuentos en inglés, por nombrar solamente a algunos…

–¿Por qué elegir la academia Helen Doron English?

–Esencialmente por la metodología. El tipo de clases que se imparten y el hecho de ser expertos en educación temprana es la mejor opción para aprender inglés. Nosotros queremos que nuestros alumnos, cuando terminen su trayectoria en la academia, en el caso ideal con un B2 o un C1, sepan moverse en el mundo en todos los aspectos, gracias a la autonomía y a las habilidades sociales adquiridas, puesto que el inglés los acompañará durante toda su vida.