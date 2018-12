La Diputación se suma a la manifestación por las infraestructuras de enero

La moción del diputado no adscrito Ruperto Gallado, en la que pedía el apoyo del ente provincial a la manifestación para la defensa de las infraestructuras de Huelva y su provincia, ha recibido hoy el apoyo de todos los grupos. IU no ha votado la propuesta, debido a que Pedro Jiménez no ha acudido al Pleno al encontrarse enfermo.

Tal y como ha expuesto Gallardo, desde la Diputación, como "ayuntamiento de los ayuntamientos" que es, se debe invitar a todos los onubenses de la provincia a participar en la manifestación", toda vez que la carencia de infraestructuras afecta a la sierra (la N-435), a la costa (accesos a las playas) o a cualquier pueblo que aspire a explotar sus potencialidades en turismo o comercio, con el problema de transporte desde otras provincias, ya sea ferroviario o por carretera.

Ya el concejal no adscrito Enrique Figueroa llevó esta iniciativa al Pleno del Ayuntamiento celebrado en noviembre, donde también recibió el apoyo unánime de todos los grupos. Así, se aprobó la convocatoria de una manifestación liderada por el Ayuntamiento para reclamar mejoras en las infraestructuras. Se prevé que se celebre en el mes de enero.

Ahora, al aprobarse también en la Diputación, esta Administración provincial invitará a todos los ayuntamientos de la provincia a sumarse a la protesta una vez que sea convocada. Además, solicitará a todas las fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos y demás colectivos que la secunden.

Ya se han adherido a la iniciativa la Federación Onubense de Empresarios (FOE), el Círculo Empresarial de Turismo, los sindicatos UGT y CC.OO o la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de marzo, entre otros.

Según expuso el portavoz del PP en la Diputación, David Toscano, la manifestación "es necesaria", si bien debe estar "liderada por la sociedad civil". Así, el también secretario general del PP onubense ve importante que los onubenses "se sientan respaldados por las instituciones".

Y es que, a su juicio, se ha hecho hasta ahora un "uso partidista" de las demandas de infraestructuras y, como ejemplo de ello, se refirió a la Agrupación de Interés, que se convirtió en "un lobby político".

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, José Fernández, aseguró que la carencia de infraestructuras no es un problema de hace seis meses, sino de los últimos años, e instó a la bancada popular a que, "cuando la ultraderecha le dé el Gobierno" al PP en Andalucía, siga reclamando las peticiones que ha abanderado.