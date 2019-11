La Diputación de Huelva respalda la figura de Municipio Receptor de Población Temporera

El Pleno de la Diputación Provincial de Huelva instó ayer a la Junta de Andalucía a la creación de la figura de Municipio Receptor de Población Temporera, con el fin de garantizar servicios públicos a los trabajadores temporeros. Lo hizo con la aprobación (parcial) de una moción presentada por Adelante Huelva en la que solicita un tratamiento financiero y de gestión especial para los municipios con afluencia de temporeros relacionados con las campañas agrarias, principalmente frutos rojos y cítricos.

La propuesta recibió el apoyo de todos los grupos de la Cámara provincial, si bien rechazó, por los votos de la mayoría socialista, el segundo punto de la moción en el que pide que la Diputación onubense participe en la financiación de proyectos que ofrezcan alternativas de habitabilidad a la población temporera en los doce municipios agrícolas con presencia de asentamientos chabolistas, una cifra facilitada por el PP.

Los grupos se mostraron de acuerdo en que la masiva afluencia de trabajadores en periodo de campaña agrícola sobredimensiona la población local de los municipios receptores y genera dificultades a los ayuntamientos para cubrir los servicios públicos.

Según expuso el portavoz de Adelante, David Fernández, se trata de un fenómenos análogo al que soportan los municipios turísticos por efecto de la afluencia de visitantes en época estival. No obstante, los agrícolas no disponen de medidas similares a las que se facilita a las localidades sobredimensionadas por la afluencia turística.

Reclaman una regulación justa y financiación suficiente para las Entidades Locales Autónomas

Esto provoca, expuso, un “estrés financiero y de gestión” a los ayuntamientos receptores de trabajadores temporeros, que tienen dificultades para adaptar sus infraestructuras y servicios públicos a la afluencia masiva. La moción incide la necesidad de incrementar el gasto público, ya que constituye un factor de desequilibrio presupuestario para las corporaciones locales que “debe ser compensado desde las administraciones central y autonómica”.

La iniciativa deja constancia de que la situación laboral de las personas temporeras no está normalizada porque, en primer lugar, no pueden acceder al sistema público de viviendas, al no residir permanentemente en el municipio y, además, porque la oferta de alojamientos de alquiler en los municipios de acogida es escasa con la llegada masiva de temporeros y el rechazo social a alquilar a inmigrantes.

Así, para dar respuesta a estas situaciones, las administraciones públicas deben responder impulsando medidas para garantizar condiciones dignas de habitabilidad a los temporeros, en colaboración con el sector frutícola y las organizaciones sociales implicadas, propone la moción.

Por unanimidad se aprobó también una moción presentada por el grupo socialista en apoyo a las Entidades Locales Autónomas (ELA). En ella, se demanda que el Gobierno autonómico implemente las medidas y acuerdos necesarios para la “inminente” entrada en vigor del decreto de Entidades Locales Autónomas cuyo proyecto fue presentado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y que es fruto del trabajo y consenso de las ELA y las corporaciones locales.

En la iniciativa socialista también se pide que se proceda a la ejecución de la partida incluida en los presupuestos autonómicos del ejercicio 2019 destinada a las ELA, y que se incorpore al presupuesto de 2020 una participación por la misma cuantía que la anterior, incrementada en un 2%, de la misma forma que se ha incrementado la partida incondicionada para los municipios, teniendo en cuenta que lo que se pretende es prestar las mismas competencias que éstos.

El portavoz del grupo socialista, José Fernández, recordó que a final del año pasado y principios de éste, el Gobierno de la anterior corporación de la Junta de Andalucía hizo una apuesta importante, llevando a Consejo de Gobierno la creación de ocho nuevos municipios, de los que dos eran la provincia onubense. El Pleno comenzó con la lectura de dos declaraciones institucionales sobre el Día Internacional de la Infancia y sobre el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.