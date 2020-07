Defensa rechaza La Gravera para el campamento de temporeros de Lepe por ser "un secanal"

El Ministerio de Defensa ha rechazado la propuesta del Ayuntamiento de Lepe de instalar en un terreno del polígono industrial La Gravera un campamento por parte del Ejército de Tierra para los inmigrantes que lo perdieron todo en los incendios que calcinaron hace 15 días dos asentamientos chabolistas en la localidad ya que "si bien tiene todos los servicios, no es un lugar idóneo para acoger a los temporeros al ser un secanal".

Así lo ha señalado este miércoles a preguntas de los periodistas en Huelva la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, durante la salida de las últimas temporeras marroquíes que regresan a su país.

García ha indicado que la Subdelegación del Gobierno en Huelva asistirá este jueves a una reunión de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Lepe para estudiar otras posibles zonas en las que ubicar el campamento para temporeros ya que "no se puede montar una tienda con 50 grados a la sombra, es imposible", por lo que han pedido al Ayuntamiento de Lepe que "lo reconsidere" ya que "esa opción no es viable bajo un punto de vista de salubridad para esas personas".

Por ello, ha solicitado que se replantee otro espacio físico, ya que, ha subrayado, por parte del Gobierno están dispuestos "a colaborar" para "adecuarlo, poner las camas necesarias y que puedan alojarse en un espacio físico que cumpla con unas condiciones de habitabilidad correcta y humana, más teniendo en cuenta las circunstancias por la pandemia".

En este punto, ha reiterado que han trasladado al Ayuntamiento de Lepe que en ese espacio industrial de La Gravera "no se va a montar", por lo que, ha apuntado, "se necesita un espacio físico que se pudiera adecuar para un alojamiento", como pueda ser "una nave o un pabellón deportivo, construido y que cumpla con los requisitos" que "eviten las inclemencias del sol que tenemos y estas temperaturas" ya que "estamos hablando de tiendas de campaña".

Preguntada por la posibilidad de montar el campamento en otro municipio, la delegada del Gobierno ha señalado que no puede "entrar ahí" puesto que "no es nuestra competencia, es competencia municipal", a la par que ha señalado que trasladaron al Ayuntamiento que si necesitaba colaboración, la pidieran a Defensa y, tras ello, se hizo la labor de reconocimiento y localización, "pero se concretó que ese espacio que ofrecía el Consistorio no era viable".

Para finalizar, García ha apuntado que se trata de una decisión "puramente técnica" ya que es un suelo "industrial", por lo que del informe del Ejército de Tierra se deriva que "no es viable desde las condiciones de salubridad para estas personas".