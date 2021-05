Cruz Roja forma a temporeras repetidoras para ser promotoras de salud entre el resto de compañeras

La pandemia de coronavirus que soportamos desde hace ya más de un año lo está cambiando todo. Nuestra forma de relacionarnos, de trabajar, de divertirnos o de formarnos.

Es lo que le ha sucedido a Cruz Roja Huelva, que ha tenido este año que reinventarse para poder seguir desarrollando sus programas de acogida integral, especialmente la formación en distintas materias de las aproximadamente entre 15.000 y 20.000 temporeras que acuden cada campaña a la provincia de Huelva contratadas en origen para trabajar en la recolección de la fresa y otros frutos rojos, la mayoría de ellas procedentes de Marruecos.

Una labor que viene realizando dicha entidad benéfica desde hace ya dos décadas, concretamente desde el año 2002, cuyos cimientos han corrido el riesgo de desmoronarse como consecuencia de la pandemia si sus responsables no le hubiesen dado la vuelta de tuerca de la que ha sido objeto.

Y es que, la imposibilidad de poder seguir reuniendo grupos numerosos de trabajadoras para enseñarles aquellas materias que Cruz Roja considera esenciales para su desarrollo personal como el aprendizaje de nuestro idioma, hábitos saludables, salud e higiene o, desde el año pasado casi lo más importante en el actual contexto, formación en prevención de la Covid-19, llevó a la Dirección de Salud y a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU) y a la Asamblea Provincial de Cruz Roja, a impulsar un innovador proyecto de intercambio de conocimientos.

En el marco de dicha iniciativa se empezaron a impartir en las fincas onubenses talleres para la promoción de la salud entre las mujeres contratadas en origen, cuyo principal objetivo es "asesorarlas para garantizar las mejores condiciones de salud durante la pandemia". Para ello se creó la figura de las Promotoras de Salud entre las repetidoras de otros años, "que posteriormente son las encargadas de transmitir los conocimientos adquiridos al resto de trabajadoras de dichas fincas", explica Natalia Cots, técnica de Intervención Social de Cruz Roja Huelva y responsable del proyecto.

Ello no hubiese sido posible sin la implicación de los empresarios agrícolas que participan en la iniciativa, con los que Cruz Roja mantiene un grupo motor de trabajo desde el año 2018 y que mostraron su preocupación la pasada campaña ante la llegada de las mujeres contratadas en origen y la prevención de la Covid-19.

Esta necesidad fue en realidad el detonante para el surgimiento de la idea de formar mujeres promotoras de salud. "Generamos una llamada a la corresponsabilidad para asegurarnos de que se cumplían las medidas de protección frente al virus, tanto a nivel individual como comunitario", explica Natalia Cots. Desde entonces, tanto alumnas de Enfermería de la UHU, como personal técnico y voluntario de Cruz Roja, se trasladan a los lugares habilitados por cada empresa en las diferentes fincas y cumpliendo con todas las garantías higiénicas y sanitarias, donde imparten los diferentes módulos del taller, dirigidos a grupos concretos de mujeres repetidoras, que posteriormente difunden los conocimientos adquiridos entre sus compañeras. De esta forma "se genera un clima de confianza y apoyo mutuo", asegura.

Desde el año 2018 Cruz Roja Huelva colabora por tanto con la Dirección de Salud y la Facultad de Enfermería, siendo por ello que los materiales formativos del taller fueron diseñados por un equipo multidisciplinar de la organización -una psicóloga, una abogada y varias mediadoras-, sobre la base de proyectos presentados por el alumnado de la Facultad de Enfermería.

El material con el que se forma a las trabajadoras temporeras, traducido por mujeres de origen marroquí, cuenta con numerosas pictogramas visuales para hacer mucho más sencillo el entendimiento, dada la barrera lingüística. Y es que, "las mujeres nuevas llegan con un desconocimiento total del idioma, así como de las costumbres y los usos españoles, siendo las repetidoras un ejemplo a seguir y una fuente de confianza para ellas".

Al recibir la formación directamente de otras compatriotas, que además son trabajadoras de anteriores campañas, sienten "el cuidado de unas a otras en una situación sanitaria tan complicada, y esto hace que el vínculo sea todavía más poderoso" y que "se refuercen los lazos de la comunidad y se facilite la integración de las recién llegadas".

Dados los buenos resultados de la iniciativa, la formación se ha replicado este curso 2021, que arrancó en marzo y cuyos módulos se prolongarán durante toda la presente campaña.

Para Charo Miranda, coordinadora de Cruz Roja Española en Huelva, los resultados del proyecto "no pueden ser más positivos", fundamentalmente por dos cosas. Primero porque se aprovechan las sinergias que generan las dos entidades: Cruz Roja y la Facultad de Enfermería, la primera con 20 años de experiencia en materia de integración de temporeras contratadas en origen, y la segunda con el impulso, la juventud y el conocimiento de los estudiantes de Enfermería. Y segundo porque ha tenido una "magnífica acogida" entre los empresarios, "a los que escuchamos para ir mejorando e implementando el proyecto".

Miranda agradece en este sentido "el interés de todas las partes implicadas: los voluntarios y técnicos de Cruz Roja, las mujeres beneficiarias, los estudiantes de Enfermería y los empresarios".

Natalia Cots subraya por su parte que antes de la pandemia Cruz Roja realizaba más acciones formativas como talleres de prevención de enfermedades de transmisión sexual, salud, castellano, ocio y hábitos saludables, seguridad vial o jurídico-laborales, y que con las actuales limitaciones se atiende lo más prioritario, que son los talleres de prevención del covid y los de ventilación emocional ante el duelo migratorio, además de numerosas acciones individuales "porque algunas mujeres llegan enfermas o se les diagnostica aquí alguna enfermedad, otras vienen embarazadas, algunas dan aquí a luz, otras traen importantes problemas psicológicos".

La responsable del proyecto destaca en este sentido la importancia de la ventilación emocional ante el duelo migratorio ya que, "aunque en la mayoría de los casos no sean conscientes de ello, muchas mujeres padecen este duelo porque dejan en su país a sus hijos -muchos de ellos bebés-, así como al resto de familiares -algunos con problemas o enfermos-, para venir a un lugar que no conocen, donde no entienden el idioma, y donde tienen que realizar un trabajo duro".

En este sentido, concluye, "intentamos aliviarles ese sufrimiento mediante técnicas de relajación que ponen en práctica cuando se ven agobiadas, deprimidas o afligidas, como por ejemplo respirar de determinada manera o llevarlas a pensar en lo positivo de su viaje".

Huelva Información ha sido esta semana testigo de uno de estos talleres, concretamente en la empresa Productora Agrícola Romera de Lepe, donde se forma a una quincena de temporeras repetidoras como promotoras de salud, para que éstas posteriormente sean las que transmitan los conocimientos adquiridos al resto de mujeres que integran la plantilla, un total de 60.

En dicha finca la estudiante de cuarto de Enfermería Inmaculada Mora -24 años-, aseguró que se trata de "una experiencia muy bonita, enriquecedora para todas las partes y que nos motiva enormemente porque las mujeres tienen una actitud muy receptiva, lo dan todo, participan muchísimo, se ríen y preguntan un montón". A ello contribuye, concluye la joven estudiante onubense, que "las sesiones de los talleres son muy participativos y nada teóricos".

Para María Ángeles Cáceres, representante de dicha empresa agrícola lepera dedicada a la producción de arándanos, fresas y cítricos, la iniciativa es también "muy positiva, especialmente para las mujeres, porque aprenden mucho, y porque especialmente en materia de covid adquieren los conocimientos necesarios para evitar la propagación del virus.

Finalmente para Naima Iziyari -42 años- y Souad El Darkouri -37 años-, que llevan ya 16 años viniendo contratadas en origen a trabajar a la campaña de los frutos rojos, la experiencia "no puede ser mejor" ya que "aprendemos muchas cosas, que después se las enseñamos a nuestras compañeras".