Crimen de Almonte: El Supremo no desvelará su decisión hasta que notifique la sentencia

El día de hoy está marcado en rojo en el calendario del doble crimen de Almonte, en el que fueron asesinados Miguel Ángel Domínguez y su pequeña hija María el 27 de abril de 2013 en su casa de la avenida de los Reyes de la localidad onubense. Los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo se han reunido esta mañana para deliberar sobre el recurso presentado por la familia de las víctimas, que tiene como objetivo la repetición del juicio contra el único acusado por los hechos, el almonteño Francisco Javier Medina.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha optado por no desvelar su decisión hasta que no sea notificada la sentencia a las partes, una circunstancia que es habitual, según los juristas consultados por este periódico, aunque en algunos casos de especial relevancia pueden adelantar el fallo si lo consideran pertinente. El dictamen no tiene una fecha determinada para salir a la luz, aunque el plazo puede fluctuar entre una semana y un mes, aproximadamente.

El ponente de la resolución judicial es el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que está acompañado en la Sala por Francisco Monterde, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres. Según han indicado a Huelva Información desde el Tribunal Supremo, ni siquiera ha trascendido por el momento si ya han finalizado la deliberación y la votación.

La familia de las víctimas se ve obligada, una vez más, a armarse de paciencia para conocer la resolución final del caso. El abogado de la acusación particular, Luis Romero, confía en que la Sala Segunda "acordará la nulidad del veredicto del jurado, así como las sentencias del TSJA y de la Audiencia de Huelva, ordenando la repetición del juicio ante un nuevo jurado y con otro magistrado presidente".