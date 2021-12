Coronavirus Huelva: Riotinto cierra la carpa municipal de Navidad y suspende el cotillón de fin de año ante la nueva ola de Covid

El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha tomado la determinación de suspender todas las fiestas previstas para desarrollar en la carpa municipal estas Navidades, así como el cotillón de fin de año y todas aquellas actividades que iban a llevarse a cabo en lugares cerrados que impliquen una concentración masiva de personas.

Según ha comunicado la propia alcaldesa de la localidad minera, Rocío Díaz en un mensaje público dirigido a toda la población a través de las redes sociales, “la medida se toma ante la nueva oleada de casos de Covid-19, tanto en nuestra provincia como en nuestra Comunidad Autónoma, y con la intención de preservar la salud y la seguridad de riotinteños”.

Para Díaz, la decisión adoptada no ha sido fácil de tomar: “Nos da mucha pena tomar esta decisión. Es verdad que Riotinto no es uno de los municipios más afectados, pero si otros de nuestra zona. Al aire libre seguiremos realizando actividades, siempre y cuando el tiempo lo permita. Estábamos optimistas con que esto ya no iba a volver, y por desgracia ha vuelto. Suspender los actos que iban a congregar a mayor número de personas es lo mejor que podemos hacer por el bien de todos”.

Sin embargo, sí que se celebrará el tradicional Pórtico de Navidad previsto para el jueves 23, víspera de Nochebuena, en el Teatro Juan Cobos Wilkins, aunque se llevará a cabo con aforo reducido y “cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias”. Este es uno de los eventos culturales más seguidos por los riotinteños cada Navidad que cuenta con la participación de Aires Mineros, Eco Navideño y Hogueras y Candiles, además del grupo de flamenco de Ana Juárez.

También se celebrará al aire libre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, la Zambombá Navideña prevista para la tarde del 24 de diciembre en el Paseo del Chocolate. De la misma forma, se llevarán a cabo los talleres infantiles, “cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias”, al tratarse de grupos reducidos, así como el resto de actividades que comprenden un menor aforo, tales como presentaciones literarias, donde se mantendrá aforo reducido y solo se podrá acceder con el certificado Covid.

Además, desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto recuerdan que es imprescindible mostrar el pasaporte Covid para acceder a cualquier establecimiento de hostelería, ocio y esparcimiento, según la normativa aprobada recientemente por la Junta de Andalucía. “De igual modo, rogamos calma, concienciación y responsabilidad individual para frenar la expansión del virus y disfrutar, de manera sensata y segura, de estas Navidades. Esta es una cuestión que depende de todos y todas”, subrayan.

Según los datos oficiales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en relación a la incidencia de Covid-19 en la Cuenca Minera de Riotinto, la media registrada en esta zona se encuadra en un riesgo medio de contagio con una tasa de 221,2 por cien mil habitantes. De la comarca, El Campillo es la única localidad con riesgo muy alto al superar la tasa de 500. Le siguen, La Granada de Riotinto, con una tasa de 411,5, y Minas de Riotinto, con 341, ambas localidades en riesgo alto. Nerva se encuentra en riesgo medio con una tasa de 154,8 y ocho positivos en los últimos siete días. Zalamea la Real se encuentra en riesgo bajo, con una tasa de 98,2. Por último, Berrocal y Campofrío están en situación controlada con una tasa de incidencia 0.