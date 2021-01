Coronavirus Huelva: Guardia Civil y Policía Local controlan los accesos a Nerva para garantizar el cierre perimetral

Efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Nerva controlan los accesos y salidas de la localidad minera para garantizar el cumplimiento del cierre perimetral decretado tras superar la tasa de incidencia por Covid-19 en más de 500 casos por cien mil habitantes.

Ambos cuerpos de seguridad tienen establecidos varios puntos de verificación para el control del acceso mientras esté vigente el cierre perimetral hasta el 9 de febrero. Los controles están coordinados con la Guardia Civil y se realizarán de manera esporádica, a distintas horas del día, y en todos los accesos de la localidad.

Para la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Granado, esta medida es fundamental para controlar en la medida de lo posible los efectos de la tercera ola de la pandemia, y aconseja a los vecinos no salir del municipio a no ser por una causa justificada. “Nuestros vecinos han de comprender que estos controles son necesarios por el bien de todos, y lo mejor es que todos colaboremos con esta medida quedándonos en el pueblo a no ser que tengamos que salir por motivos laborales o alguna urgencia sanitaria”, subraya.

Además de Nerva, localidad de la Cuenca Minera con mayor número de habitantes, Berrocal, Minas de Riotinto y Zalamea la Real también se encuentran afectadas por el cierre perimetral tras superar los 500 casos positivos de Covid-19 por cien mil habitantes. Hoy en Zalamea y durante todo el fin de semana en las aldeas de la localidad se procederá a una nueva desinfección de las vías públicas.

Siempre y cuando la incidencia de Covid-19 lo permita, Berrocal y Minas de Riotinto serían los primeros en salir de este cierre perimetral el próximo 2 de febrero. Le seguiría Nerva el 9 de febrero y Zalamea la Real el 12 de ese mismo mes. Pero para que se de esa circunstancia, la tasa de incidencia deberá bajar de los 500 casos por cien mil habitantes.