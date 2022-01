Coronavirus Huelva: Ayamonte celebrará su carnaval en las fechas previstas

El Ayuntamiento de Ayamonte y la Asociación de Carnavaleros de Ayamonte (ACA) han decidido que habrá carnaval en la Puerta de España. La Presidente de la ACA, Rocío Domínguez Palma, que junto con cinco ayamontinos más, lleva a cabo toda la organización de actos relacionados con las Fiestas de la Alegría desde hace tres años. Explica el calendario de festejos: “Comenzaremos el próximo día 29 con la presentación de Damas, pregonero y cartel en el Teatro Cardenio. El día 12 de febrero tendremos el pregón, 19 y 20 efectuaremos las elecciones de las reinas, tanto juvenil como infantil, que prometemos que va a ser un total éxito". A continuación, "los días 25 y 26 de febrero y 4 y 5 de marzo se celebrará el concurso de comparsas y chirigotas". Entre medio o sea, los días 28 de febrero y 1 y 2 de marzo "podremos divertirnos con los disfraces callejeros y el Entierro de la Sardina, tanto por las calles como en la carpa que a tal efecto pondremos al lado del Teatro Cardenio". Y por último el día 6 de marzo y como colofón "celebraremos el gran desfile de carrozas y disfraces individuales y colectivos, así como los sones de las comparsas y chirigotas que actuarán en su día en el teatro.”

En cuanto a si han movido las fechas tradicionales por la pandemia de Covid-19, comenta la presidenta de la ACA: "No hemos tenido que cambiar nada. Es más estamos trabajando con todas las damas, juveniles y niñas, desde hace 2 meses, sin saber aún si iba haber o no carnavales. De igual manera, los distintos grupos, tanto las tres comparsas como las tres chirigotas y las dos agrupaciones infantiles están ensayando desde hace bastante tiempo, con la incertidumbre si podían o no salir este año".

Todo ellos es fruto de "la unión total con el Ayuntamiento". "Cada uno llevamos a cabo nuestra misión, pero siempre coordinados. Entre nosotros no hay pega alguna, nos ayudan en todo lo que nosotros les pedimos", señala la presidente del comité organizador.