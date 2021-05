Coronavirus Huelva: Almonte y Cepyme piden que la tasa se elabore "en base a la población real"

El Ayuntamiento de Almonte y la asociación empresarial Cepyme-FOE Almonte han mantenido una reunión este lunes para abordar conjuntamente el problema que plantea que se haga el cálculo de la tasa de incidencia en Almonte, El Rocío y Matalascañas "sin tener en cuenta la población real".

De hecho, la entidad municipal ha enviado escritos a la Consejería de Salud, a la Dirección general de Salud Pública, a la delegada territorial de Salud y a la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva en este sentido y Cepyme Almonte ya hizo pública la semana pasada su disconformidad con el método de cálculo realizado.

Tanto Ayuntamiento como Cepyme consideran que las estadísticas que elabora diariamente la Consejería de Salud sobre la tasa de incidencia del virus por localidades deberían tener en cuenta, como en su caso ocurre en este momento, "el muy significativo porcentaje de población flotante que, por definición, no está empadronado, pero que, sin embargo, sí es registrado como usuario de los servicios de salud y, por tanto, es susceptible de engrosar el número de contagios".

En este punto, han explicado que, a los 24.507 habitantes con los que figura el municipio de Almonte en el Instituto Nacional de Estadística -que sirve de referencia para elaborar los datos sobre el número de casos por cada 100.000 habitantes-, habría que sumar, en la práctica, la actual población flotante cifrada en estos momentos entre 10.000 y 15.000 personas y, por consiguiente la tasa de incidencia "se reduciría". Como han señalado, "no hubieran superado posiblemente la tasa de los 1.000 casos/100.000 habitantes y no se habría llegado al cierre de la actividad no esencial".

Ante esto, el Ayuntamiento y Cepyme-FOE Almonte han acordado una hoja de ruta para realizar diversas acciones cuyo objetivo base es que las administraciones competentes revisen cuanto antes el procedimiento de evaluación de la tasa de contagios teniendo en cuenta los datos de población real de Almonte, El Rocío y Matalascañas.

En este sentido, la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, ha informado de las gestiones realizadas hasta ahora por la entidad municipal, con escritos a la Consejería de Salud, a la Dirección general de Salud Pública, a la delegada territorial de Salud y a la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva. Cepyme-FOE Almonte, por su parte, también envió la pasada semana un comunicado de prensa denunciando públicamente la situación.

Ambas entidades consideran "de justicia", y así lo solicitan a las administraciones competentes, que se tenga en cuenta la singularidad del municipio, y que el cómputo de datos del índice de contagios se haga en función de la población real que tiene el municipio de Almonte.

Por parte municipal han participado en la reunión la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano y los concejales Miguel Espina, Rocío Martínez y José María García. Por parte de la asociación empresarial han estado su presidente, Pedro Roldán; Manuela Carrasco, empresaria de Matalascañas, y Juan Carlos Díaz, empresario de El Rocío, así como Javier Albea, de la FOE.