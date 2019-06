Castellano alcanza la Alcaldía de Almonte con el apoyo de PSOE, PP e Independientes

La fuga de concejales llegó antes de la investidura en Almonte y como estaba previsto en los pactos previos a la investidura, que duraron hasta el amanecer, los candidatos de PSOE y PP no tomaron posesión de su acta y los suyos apoyaron a la candidata de la Mesa de la Convergencia, marca blanca de Podemos en el municipio.

De esta forma, Rocío Mar Castellano Domínguez, tomó el bastón de manos, pero no lo hizo con sus 1.136 votos, que le otorgaron sólo dos actas de concejal de los 21 con los que cuenta el Consistorio, sino la suma de los suyos más los socialistas, populares y comunistas. 5.053 de los 10.153 de los votos contabilizados. 12 concejales de un nuevo equipo de Gobierno, en el que todos estarán liberados excepto los dos de la Mesa de la Convergencia, profesores en activo de la Educación Secundaria en Almonte. Ellos en el Gobierno frente a los 9 de la lista ganadora de Ilusiona, única fuerza en la oposición.

Ni la anterior alcaldesa, Rocío Espinosa, ni el número dos socialista, Antonio Joaquín Díaz, primer teniente de alcalde en la anterior legislatura, recogieron su acta de concejal. Tampoco lo hizo el candidato del Partido Popular, Matías Medina, quien a pesar de liderar la candidatura se fue, tras el desacuerdo con su partido y por no apoyar a este Gobierno de coalición.

La alianza entre Ilusiona y PSOE, antiguos compañeros de filas, se antojaba complicada pero no así la de la Mesa de Convergencia y la única edil de los Independientes, la abogada Cristina Medina, quién, aunque no anunció su apoyo a la nueva alcaldesa, sí voto su candidatura y también estará liberada en el Gobierno. Así las cosas y ante cientos de ciudadanos concentrados a las puertas del Ayuntamiento, se procedió a la votación en la que no hubo sorpresas.

El pacto urdido entre todos hasta horas antes del Pleno pudo con la Alcaldía, ahora en manos del penúltimo partido con representación, la Mesa de Convergencia. Su número dos, José María García, a quién la nueva alcaldesa no le dio la palabra en el turno de intervenciones correspondiente a su grupo en la sesión plenaria, manifestó tras el pleno que tratará de buscar el diálogo y el consenso entre toda la corporación.

En el mismo sentido se pronunciaron los portavoces de PSOE y PP, que se mostraron convencidos de enderezar el rumbo de un acuerdo que, aunque con el poder repartido entre cuatro fuerzas, se prevé complicado. No solo por la fuerza de Paco Bella y sus concejales. También por un pueblo, el de Almonte, que espera cordura y sentido común en el designio de sus decisiones municipales, en entredicho desde la pérdida de la mayoría socialista en los anteriores comicios y la alianza entre PP e IU, que gobernó tras la salida del ex senador del PSOE de las filas del partido.

Falta por saber, al cierre de esta edición, las concejalías y las áreas de gobierno de coparán cada partido: Mesa de la Convergencia, PSOE y PP e Independientes de Almonte, que auparon a la Alcaldía a Rocío del Mar Castellano. Todos ellos ya en el Gobierno frente al discurso de Ilusiona que volvió a hablar de suma tras su exclusión y la acusación de la primera edil que les tachó y denunció “por tener un mensaje lleno de rencor y división”.

Los 21 concejales del municipio más extenso de la provincia, Almonte, decidirán a lo largo de esta legislatura si son capaces de sumar o restar para el futuro de una localidad pendiente ahora de un pacto que se presupone del todo anti natura.