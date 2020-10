El Consejo Empresarial de Turismo prevé una ocupación de entre el 60 y el 70% en el 'puente'

La Federación Onubense de Empresarios, a través del Consejo Empresarial de Turismo, espera una aceptable ocupación en este 'puente' con motivo del Día de la Hispanidad (12 de octubre), y estima una ocupación del 60% en la Sierra de Huelva, entre el 70 y 80% en El Rocío, un 70% tanto en la Costa Occidental como en la Oriental y de un 50% en la capital, siendo este el dato más negativo.

Así lo ha indicado su presidente, Luis Arroyo, que ha señalado que los datos pueden cambiar "tanto para mejor como para peor" porque este año "se están realizando muchas reservas a última hora", pero que los que hay actualmente "no son malos" y ha destacado que el clima de Huelva "llama mucho", así como los datos sanitarios con respecto al Covid-19, que "invitan que nos visiten".

Todo esto, teniendo en cuenta que en la provincia hay abiertas unas 8.500 plazas entre pensiones, hostales y hoteles, 1.500 plazas de apartamentos turísticos y 1.400 plazas en segmento de casas rurales, después de que muchos establecimientos presentaran el cese de su actividad a finales de septiembre, por lo que "hay muchos que ya han cerrado, "al no ser tan fácil mantener abiertos grandes hoteles con muchas habitaciones".

En este contexto, el turista que se espera es el nacional y el de cercanía, sobre todo de Andalucía, por el Bono Turístico puesto en marcha por la Junta de Andalucía -con el que los ciudadanos de la región pueden beneficiarse de un descuento del 25 por ciento si reservan a través de las agencias de viajes- que cree que "va a tener mucho tirón en los puentes, y en este primero se está notando", por lo que considera que puede tener que ver con los datos de ocupación en la provincia.

Con respecto a la Sierra, ha subrayado que continúa con buenos datos desde el verano y que este otoño "la ocupación sigue siendo alta". En cuanto a la previsible ocupación en El Rocío, ha indicado que "tiene Doñana" y que en esta época "es muy atractiva".

Esto, unido a la oferta de actividades de la zona "y el buen clima", "hace que sea un buen destino y que se reactive mucho la comarca", ya que entre las actividades "se puede disfrutar de paseos a caballo, en camello, en 4x4 y muchas visitas de rutas, además de tener la playa cerca".

Por otra parte, ha subrayado que Huelva capital "no vive tanto del turismo vacacional, sino del de fin de semana o del de empresa", ya que tiene "muchos trabajadores de fuera, lo que hace que su actividad se base mucho en ello y en los eventos --turismo Maine--, que se ha venido abajo también con la crisis, por lo que hay menos ocupación", aunque este puente "ha conseguido subir el dato".

Las agencias de viaje, uno de los sectores que más está padeciendo la situación de crisis

De otro lado, Arroyo se ha referido a la situación de las agencias de viaje, indicando que hay que tener en cuenta que no tienen producto internacional y nacional para vender, como eran los cruceros de larga distancia, los viajes de novios o los circuitos por Europa, entre otros, "productos para vender en cualquier momento del año", pero que ahora "ya no existe, al no poder el cliente salir de España o por miedo del mismo a viajar".

A todo esto, ha reseñado que hay que añadir la cancelación del Imserso, lo que hacer que la situación sea ahora mismo "un auténtico desastre", apuntando que "quizá sea el subsector que más está padeciendo la situación con esta crisis" porque "no puede vivir del corto radio, como son puentes o fines de semana".

En este contexto, ha apuntado que es el único subsector que "no ha recuperado a trabajadores de los ERTE" y que hay "muchas que ya han cesado la actividad", así como que "las grandes cadenas están cerrando oficinas de forma masiva a nivel nacional". Así, ha indicado que en Huelva hay unas 50 agencias, de las que solo se han acogido al Bono Turístico la mitad, ya que el resto "no tienen actividad siquiera y están prácticamente al cierre".