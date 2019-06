Ciudadanos culpa al Gobierno de la parálisis y justifica que la Junta deje las obras para 2020

El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, se reunió ayer con miembros de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, a quienes trasladó –avanzó antes en rueda de prensa– su apoyo para la ejecución del desdoble del túnel de San Silvestre de Guzmán, de cuya parálisis culpó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por no haber formado todavía un Gobierno tras las elecciones.

Díaz puso el foco directo en Sánchez, atribuyendo al Gobierno central las competencias de la ejecución de las obras por su consideración de actuación de interés general del Estado, que sólo faculta a la Junta de Andalucía a ejecutarlas con recursos y fondos de la Estrategia Europea 2020 llegados a través del Estado.

El parlamentario de Ciudadanos aseguró que el proyecto “ha estado durante años en un cajón y no se ha puesto en marcha, siendo esencial para la provincia”, pero reconoció que el proyecto está definido ya, que cuenta con la autorización ambiental aprobada y en vigor y que está presupuestado en unos 60 millones de euros. Insistió, sin embargo, en que todo pasa por tener un interlocutor válido en Madrid, aunque no explicó por qué no se trató sobre esta “obra prioritaria” antes de las elecciones generales de finales de abril.

Julio Díaz reiteró la consideración “prioritaria” de las infraestructuras del agua en la provincia, con el desdoble de San Silvestre a la cabeza, pero justificó la ausencia de partidas en los presupuestos de 2019 anunciados el 31 de mayo por el “Gobierno del cambio” andaluz, “con 1.600 millones de euros más”, por destinar “más de 20.100 millones a preservar, proteger y potenciar nuestras políticas públicas básicas”. “Se ha tenido que priorizar y se ha priorizado lo que se va a ejecutar en estos cinco meses”, dijo, eludiendo referencias a las conducciones de la presa del Andévalo o el canal de Trigueros, entre otras obras pendientes.

“En octubre se llevarán a la Cámara los presupuestos para 2020, que también tienen una conexión plurianual con 2021 y 2022, y van a ser fundamentales, sobre todo para las infraestructuras”, añadió.