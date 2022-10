Charlotte Mackay: inglesa con raíces en Punta Umbría

Hace solo unas semanas he visitado la bonita ciudad inglesa de Chelmsford, en el condado de Essex. Allí trabaja Manuel, el hijo de mi esposa Camino, que es veterinario y trabaja como cirujano en un hospital de animales. Fuimos a visitarlo a esa ciudad encantadora y, mira por dónde, allí nació mi amiga Charlotte Luise Mackay en 1990, precisamente el día 26 de abril, el día más importante de Punta Umbría, pues celebrábamos el 27 aniversario de la Independencia. Y en esa ciudad fue también donde ocurrió un hecho histórico que me emocionó, porque allí fue donde por primera vez en el mundo el célebre Marconi construyó la primera emisora de radio en 1898, al poco tiempo tuvo lugar las primeras emisiones radiofónicas, algo que revolucionó el mundo de la comunicación

Yo sabía de la existencia del Doctor Mackay, igual que todos los onubenses, incluso escribí sobre él y ocupa un lugar en mi libro titulado “Gente de aquí y de allá”, porque Alexander Mackay llegó a Huelva como médico de la Rio Tinto Company Limited y tuvo mucho éxito y gran fama como buen médico que era. Pero es que además fue uno de los fundadores del Real Club Recreativo de Huelva y también su presidente durante más de 20 años, periodo en el que se consiguió para el club la distinción de Real, otorgada por su Majestad el Rey don Alfonso XIII.

Y siguiendo los pasos de su antepasado, vinieron a Huelva el nieto del Doctor, Collin Mackay, y su hija Charlotte Mackay, biznieta del célebre galeno. Pero al no haber hotel disponible en la capital, que fue su primera intención al conocer que aquí había una calle dedicada a él y a su sobrino, el también doctor McDonald, decidieron viajar hasta Punta Umbría, donde sí había plazas hoteleras. Entonces dieron un paseo por la localidad y pasaron por delante del Museo Inglés, en el cual entraron y lo primero que se encontraron fue una gran fotografía de su pariente, el Doctor Mackay. Entonces el compañero historiador que por aquel entonces trabajaba en ese centro, sabedor de mis inquietudes históricas, me llamó y me informó de tan señalada visita, a la que estaba atendiendo. Acudí a mi querida hermana Marisa, que es profesora de Inglés, para que me acompañase e hiciera de traductora e incluso fuimos a la televisión local, Onda Punta Televisión, que ya hoy desgraciadamente no existe, y les hicieron una entrevista.

A raíz de ahí surgió una buena amistad que perdura. Y por eso, cada vez que vuelven por estas tierras, me llaman para vernos y tomar un café con unas magníficas charlas en torno a la historia de Huelva, de la época inglesa y, sobre todo, del Recre. Charlotte vivió en Huelva algunos años estudiando y perfeccionando nuestro idioma y, naturalmente, fue socia del club Decano del fútbol español. Y ahora, aunque alejada, sigue los pasos del Recre y está al tanto de su trayectoria, resultados, fichajes y todo lo que afecta a la institución que fundara y presidiera su bisabuelo. Y también sufrió, como todos nosotros y como una recreativista más, cuando en aquella nefasta temporada bajamos varias categorías de golpe. Ahora sigue con entusiasmo la recuperación y la subida al lugar que le corresponde al club más antiguo de España.

También me contaba, emocionada, cuando realizaron una visita al cementerio inglés de Huelva, donde están enterrados dos de los cuatro primeros hijos de su bisabuelo y que murieron siendo muy pequeños. Se trata de Anita, Mary, John y Alexander Mackay, así como su primera esposa, que murió en Punta Umbría. Los niños murieron de la misma enfermedad hereditaria, paradojas de la vida, el padre que tantas vidas salvara, nada pudo hacer por ellos. Por cierto, cuando me contaba la visita a la necrópolis inglesa, yo mismo, que la había visitado en aquellos tiempos, sentí un poco de vergüenza ajena por saber en el estado de abandono que se encontraba. Espero que ya el ayuntamiento haya actuado y su aspecto hoy no sea tan lamentable.

Charlotte tiene tres hermanos mayores que ella: James, Matthew y Michael; y está deseando volver a Huelva para seguir estudiando español y seguir investigando sobre la trayectoria y biografía de su antepasado. Aunque cada vez lo tiene más difícil, pero ahora se acaba de casar y quiere traer a su marido a que conozca Huelva y Punta Umbría.

Ya sabes querida amiga que tanto a ti como a tu padre y a tus hermanos, así como a tu marido, al que aún no tengo el gusto de conocer, os esperamos porque sois siempre bien recibidos en esta, vuestra segunda casa.