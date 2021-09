Cerca de 2.500 estudiantes de las Escuelas Oficiales de Idiomas inician hoy el curso escolar 21-22 en Huelva

Con motivo de la inauguración del curso en las Enseñanzas de Régimen Especial donde se incluyen las Escuelas Oficiales de Idiomas, la Delegada Territorial ha acudido a la Escuela Oficial de Ayamonte Do Mundo Lume. También han acudido al acto el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte, Antonio Cazorla; la Concejala de Educación, Remedios Sánchez; y la Directora de la EOI Do Mundo Lume, Esther Cores.

Las enseñanzas impartidas por las EOI están clasificadas dentro de las llamadas Enseñanzas de Régimen Especial, por no ser obligatorias y especializarse en una serie de contenidos determinados, en este caso los idiomas. Permiten de forma oficial y económica acreditar los niveles de competencia en una lengua extranjera en el ámbito del estado español. Las certificaciones y titulaciones se expiden en conformidad a las directrices establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) del Consejo de Europa y los niveles que este establece. Son titulaciones oficiales, por lo que tienen reconocimiento en todo el ámbito europeo, ya sea en universidades, concursos de méritos o de traslados para funcionarios, etc. Las titulaciones tienen actualmente seis niveles de dificultad creciente (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

En respuesta a la creciente demanda formativa de la ciudadanía, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Ayamonte ha ido ampliando progresivamente su oferta educativa, de las dos lenguas inicialmente impartidas (francés e inglés) a las cuatro actualmente ofertadas (inglés, francés, alemán y portugués). Esta escuela oferta sus enseñanzas en las modalidades presencial y semipresencial inglés. Dentro de la modalidad presencial se incluyen los Cursos de Actualización Lingüística (CAL) destinados al profesorado implicado en las opciones bilingües dentro del Plan de Fomento del Plurilingüismo. En la modalidad de semipresencial el proceso de aprendizaje tiene lugar a través de un aula virtual.

Las EOI de Ayamonte, Huelva y Málaga son las únicas que ofertan enseñanzas de portugués en toda la Comunidad Autónoma Andaluza.”Desde esta delegación territorial se está haciendo un esfuerzo por fomentar la enseñanza del portugués en nuestra provincia, poniendo en valor la situación fronteriza con el país vecino” Fruto de este fomento del portugués es el proyecto de “Escuelas Fronterizas” que se está llevando a cabo desde este curso en dos centros de la localidad ayamontina: El CEIP Virgen del Carmen de Punta del Moral y el CEIP Galdames de Ayamonte, junto con Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António.

En su discurso hacia los estudiantes Villalba les ha felicitado por querer dedicar su tiempo a la formación y les ha instado a no abandonar sus estudios cuando surjan dificultades de compatibilidades de horario, también les ha felicitado al considerar que “estudiar lenguas distintas a las nuestras permite nuestra integración en el mundo globalizado en el que convivimos tantas personas” y ha destacado “la labor tan importante que está realizando esta escuela en la capacitación de las personas en el uso efectivo del idioma como vehículo de comunicación general, tanto a nivel personal como en el desarrollo de estratégias que puedan facilitar el uso del idioma en el ejercicio de actividades profesionales”.

Este curso, después de muchos años, se recupera en las EOI la figura del auxiliar de conversación o asistente lingüístico, en la modalidad de inglés, que va a ayudar a ofertar una enseñanza del idioma muchas más actual y significativa. Respecto al profesorado ha puesto en valor la mejora en medios digitales de los que dispone el centro y que va a permitir la enseñanza semipresencial en inglés: “el profesorado de la EOI de Ayamonte está muy preparado para el uso de recursos didácticos innovadores y herramientas digitales que mejoran el aprendizaje del alumnado, tanto en clases presenciales como en la enseñanza online, lo que cobra mucha importancia en las circunstancias actuales”.

La escuela Do Mundo Lume es, desde 2015, un referente a nivel andaluz en proyectos europeos Erasmus+. El primer proyecto europeo fue el Erasmus + KA2: Assess Well, cuyo objetivo era desarrollar nuevos planes de estudio del inglés para la Formación Profesional, destinados a las personas que trabajan en el Sector del Bienestar, como por ejemplo en la gestión de Spas y balnearios, el cuidado personal y los tratamientos cosméticos, etc. En 2018 se sumó a otro Proyecto el Erasmus+ KA2 Smart Adult Education (SAE) cuyo objetivo era el desarrollo de materiales didácticos innovadores para el aprendizaje de lenguas a través de las TICs. Este curso escolar está inmerso en el Proyecto Erasmus + KA2 Fostering Occupational Language Acquisition FOCAL desde el 2019 y hasta 2022 este nuevo proyecto tiene el objetivo de desarrollar cursos de idiomas específicos para sectores ocupacionales como la industria, la agricultura o el comercio. Además de estos proyectos la EOI está inmersa en varios planes y programas educativos, como el Plan de Igualdad, Programa ALDEA: Ecoescuelas o el Programa Vivir y sentir el Patrimonio Natural -Ayamonte NaturE.

Villalva, también ha querido aprovechar la ocasión para dar la bienvenida al curso 2021-2022 a todos los alumnos matriculados en los Estudios Superiores de Diseño de Producto de la Escuela de Arte León Ortega de la capital onubense.