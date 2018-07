Castilla reclama mejores conexiones para el crecimiento industrial

Un salto cualitativo y cuantitativo para que el empleo en todos los sectores sea de calidad. Esa es una de las principales reivindicaciones de la secretaria general de UGT de Andalucía, Carmen Castilla, que se desplazó hasta la finca Los Álamos, donde la empresa Surexport tiene plantaciones de frutos rojos, que ahora se están recolectando. Castilla estuvo acompañada de su homólogo en la provincia, Sebastián Donaire, y del secretario provincial de FICA-UGT de Huelva, Luciano Gómez. En la finca almonteña visitaron las instalaciones y los cultivos, en este caso del arándano, y vieron de primera mano el trabajo realizado por las temporeras. Para la representante sindical andaluza, el reto que tiene la provincia de Huelva es mejorar sus infraestructuras, porque según Castilla, sin unas conexiones más adecuadas el crecimiento industrial y de la empresa agroalimentaria es más difícil. Por lo tanto, la secretaria general hizo un llamamiento para dotar a la provincia de unas infraestructuras que sirvan de soporte para que el empresariado onubense pueda movilizar sus mercancías. Al respecto Castilla señaló que hace un año firmaron "un pacto por la industria a nivel andaluz que esperamos que dé los mimbres necesarios para que aumente la presencia industrial en nuestra tierra", matizó.

La máxima representante de UGT de Andalucía declaró el gran peso que tiene la agroindustria en el PIB andaluz, del 10%, y en referencia a la provincia de Huelva se refirió a Surexport como una empresa innovadora que apuesta por seguir en esa línea, así como de investigación, para la recolección y la conservación de los frutos rojos, en la búsqueda de uno niveles de excelencia en cuanto a la calidad de los productos. Todo ello va a suponer "un aumento de las exportaciones", tal y como señaló la representante sindical. A todo ello se refirió, igualmente, Gómez cuando explicó que la mejora del sector pasa por la tecnificación -como por ejemplo es el caso del cultivo hidropónico- la informatización, la robótica, etcétera, lo que supone "hablar de otra manera de recolectar", matizó. El representante del sector de UGT también incidió en la formación de los empleados como un elemento fundamental de la agroindustria.

Castilla se refirió al IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que se ha firmado hace dos semanas a nivel estatal, y habló de la trascendencia que supone porque establece un marco de obligado cumplimiento entre la patronal y los sindicatos mayoritarios como son CCOO y UGT. Con respecto a la subida salarial pactada en este acuerdo, del 3%, Castilla pidió que "todos esos convenios que están parados desde hace tiempo y que dejan sin protección a miles de andaluces, entre ellos el convenio del campo en Huelva", según la secretaria andaluza, den un impulso y asuman las mejoras propuestas a nivel estatal. Castilla informó que el pasado viernes se firmó la Mesa para el Empleo Público, en cuyo acuerdo se recogen mejoras salariales, que fueron mermadas "con la excusa de la crisis", por lo que se trata de "otro paso más para que los andaluces recuperen sus derechos".

En otro orden de cosas, Castilla se refirió al proceso judicial sobre las temporeras que han denunciado abusos sexuales y fue tajante al señalar que tanto a nivel sectorial, como provincial hasta el nivel estatal se han transmitido comunicados contundentes sobre la tolerancia cero a conductas de esta índole, y remarcó que desde UGT todas las mujeres "afiliadas y no afiliadas tienen a su disposición un servicio de defensa legal gratuito". Castilla tuvo claro que no van a consentir "ninguna situación de acoso por razón de género, ni aquí ni en ninguna empresa". También quiso referirse al hecho de que no se trata de la generalidad, según han podido constatar a través del sindicato. Gómez, por su parte, informó que han cerrado con la Junta de Andalucía y con los empresarios un protocolo de actuación "para eliminar este tipo de casos", y señaló que desde FICA-UGT están vigilantes para que no vuelva a producirse alertas de este tipo.